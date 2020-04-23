Еще 36 пациентов с коронавирусом выздоровели в регионах Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Бухарской области выздоровел 31 пациент, из них 26 прилетели в Бухару чартерными рейсами из России и 4 — из Турции, все они были помещены на карантин, а после госпитализированы. Одна пациентка заразилась в результате контакта с больными с коронавирусом.

Среди выздоровевших — 27 мужчин и 4 женщин, из них 6 пациентов из Ташкента, 5 — из Самаркандской области, по 4 — из Андижанской, Ташкентской и Бухарской областей, по 2 — из Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, по 1 — из Каракалпакстана, Сырдарьинской, Джизакской и Ферганской областей. Среди них самому старшему 69 лет, младшему 16 лет.

Кроме того, Минздрав сообщил о первом выздоровлении пациента в Джизакской области. Мужчине 35 лет, он из Джизака, заразился в результате контакта с больными с коронавирусом.

В Андижанской областной инфекционной больнице от коронавируса выздоровели 4 пациента. Все они — жители этого региона, среди них 1 мужчина и 3 женщин, заразились в результате контакта с больными с коронавирусом. Самой старшей из них 57 лет, а самый младший — 2019 года рождения.

Таким образом, в настоящее время по всей стране от коронавируса вылечены 486 пациентов.