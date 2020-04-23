«Капиталбанк» вместе с «Узавтосаноат» расширяют список автомобилей для кредита на льготных условиях — со сниженными ставками и по старым ценам. 23 апреля были добавлены новые позиции для популярных моделей — Spark и Nexia. Три недели назад «Капиталбанк» запустил онлайн-автокредитование, и за первую же неделю разлетелось более 100 машин.

На сайте avto.kapitalbank.uz можно выбрать машину по душе и оформить заявку на кредит. Сейчас в списке доступных — Lacetti, Nexia, Spark, Malibu, Tracker и Trailblazer. Также постепенно появляются новые позиции автомобилей. Однако, долго ждать и раздумывать — не лучший вариант. Количество машин по акции ограничено, и в один день они просто закончатся, тем более по старым ценам.

Автокредит предоставляется на срок до 30 месяцев, процентная ставка — от 18% годовых. Все детали и варианты указаны на сайте. Также сайт позволяет рассчитать график ежемесячных платежей с учетом текущих цен. Несмотря на поднявшийся курс доллара, оформить кредит все еще можно по прежним ценам в национальной валюте. Ежемесячные платежи фиксируются в сумах, то есть с ростом курса доллара они никак не увеличатся.

«Мы с супругой собирались купить Lacetti, не особо торопились — просто копили потихоньку деньги. Но сейчас, когда доллар начал расти, понимаем — завтра машины будут дороже. А тут представилась возможность взять кредит всего под 18%, и рассчитываться нужно в сумах. Понятно же, что со временем эти выплаты будут все менее и менее значимыми. И машины пока по старым ценам. В общем, мы решили не ждать, вряд ли еще представится такая выгодная возможность купить машину», — поделился один из счастливых обладателей новой машины Анурбек Пулатов.

Еще одна хорошая новость касается юридических лиц. Теперь можно купить автомобиль для организации онлайн, полностью оплачивая покупку с корпоративных банковских карт или счетов на uzcardtrade.uz. Сделка по покупке от начала и до конца совершается на сайте, а новую машину доставят покупателю прямо к дому. Предприниматели, для которых предпочтительнее взять машину в кредит, могут обратиться в отделения «Капиталбанка», но уже лично, поскольку онлайн-кредитование доступно только для физических лиц.

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