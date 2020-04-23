Министерство здравоохранения Узбекистана, компания AskDoctor и UZINFOCOM запустили в тестовом режиме онлайн-поликлинику «Спроси доктора» на узбекском и русском языках, сообщила пресс-служба ведомства.

Чтобы пользоваться этой услугой, нужно зайти на сайт askdoctor.uz и пройти регистрацию, ввести контактные данные и подтвердить номер телефона, затем выбрать врача и способ связи: чат, аудио- или видеосеанс.

Заранее или во время общения можно загрузить изображения анкет, выписок, то есть информацию, которая поможет врачу в подготовке рекомендации.

Через некоторое время после консультации на телефон придет сообщение о выписанной врачом рекомендации, которую можно скачать в личном кабинете на сайте.

Назначение носит исключительно рекомендательный характер, отмечает Минздрав. Удаленный врач не может провести манипуляции, взять анализ, измерить температуру, давление или пульс.

Сервис доступен для всех граждан и полностью бесплатен на время карантинных мероприятий, подчеркивает Минздрав. Платформа не требует специального программного обеспечения и доступна с любого устройства, единственное требование — разрешить в установках браузера использование сайтом микрофона и веб-камеры устройства.

Консультации оказывают высококвалифицированные врачи, в том числе профессора, отмечает Минздрав. Скоро появится возможность подключать к системе желающих врачей, которые находятся дома и имеют технические возможности для предоставления консультаций. Пока количество врачей не так велико, если нет свободных консультантов, то необходимо обратиться к сервису позднее, отметили в ведомстве.

На сайте есть также статьи, рекомендации и врачебная энциклопедия. До онлайн-консультации с врачом там можно найти ответы на интересующие вопросы. Сайт запущен оперативно и в тестовом режиме, поэтому могут встречаться ошибки и технические сложности, отмечает Минздрав.