В инфекционной больнице Каракалпакстана выздоровели 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди них 2 — из Ташкента, 13 — из Каракалпакстана (11 из Нукуса и по одному — из Кунградского и Муйнакского районов). Все они заразились в результате контакта с больными с коронавирусом, отмечает Минздрав.

В числе выздоровевших — 6 мужчин и 9 женщин, самой старшей из них 63 года, а самая младшая — 2019 года рождения.

На сегодняшний день 372 человека по всей стране полностью выздоровели от коронавирусной инфекции.

Накануне, 21 апреля, число выздоровевших за сутки составило 96 человек. По данным Минздрава, количество поправившихся резко превысило число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за этот же день — 51.