Выбирая квартиру, стоит обращать внимание на многие аспекты: планировка, безопасность, качество материалов. Но также важны детали, не относящиеся непосредственно к жилому помещению: инфраструктура района, качество отделки холлов, дополнительный грузовой лифт, наличие и удобство парковочной зоны, а также внутренний двор жилого комплекса.





Основной концепцией при проектировании жилого комплекса Parkwood является понятие «Двор без машин». В таком дворе могут безопасно гулять как взрослые, так и дети, а автомобили не будут портить внешний вид и благоустройство. Именно поэтому Parkwood строится на стилобате — специальном архитектурном решении, которое возвышает двор комплекса на 4,5 м и позволяет разместить под собой парковку.

Чтобы обеспечить комфорт в жарком климате Узбекистана, фасад жилого комплекса будет озеленен более чем тремя тысячами живых растений, а внутренняя территория спроектирована по принципу «Парк во дворе». Собственный парк в центре города будет украшен холмами, декоративными и фруктовыми деревьями.





Внутренний двор Parkwood площадью 8 тысяч кв. м оснащен беговой дорожкой, открытой зоной для торжеств, летней кухней с барбекю-зоной и большим количеством скамеек и беседок.

Изюминка проекта — просторный сквер с фонтаном и зоной отдыха в центре внутреннего двора. Сквер станет основным местом семейного отдыха. Пока взрослые проводят время на аллее у фонтана, дети могут играться на детской площадке, неподалеку. Для любителей активного отдыха во дворе предусмотрена специальная зона для стрит-фитнеса.





Территория комплекса полностью безопасна для детей, а видеонаблюдение имеет систему доступа для резидентов, чтобы они всегда могли видеть, чем занимаются дети во время прогулки.

Комплекс оснащен дворовым Wi-Fi, чтобы жители всегда были на связи со своими близкими.





Каждый раз, возвращаясь из шумного города домой, жильцы будут попадать в уютную и спокойную атмосферу собственного парка.

Parkwood — спокойствие в центре города.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55 или в Telegram-боте.

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