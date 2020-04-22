Сотрудники ГУВД Ташкента помогли доставить тяжело заболевшую собаку к ветеринару, сообщила пресс-служба управления.

Владелец питомца Алексей 21 апреля обратился в группу «ГУВД: Диалог с населением» с просьбой помочь доставить собаку к ветеринару. «Умирает моя собака. Отказали задние лапы», — написал Алексей.

Автор обращения поделился, что врач уже предупрежден и ожидает пациента и что он был бы готов отнести собаку на руках, но вес почти в 50 кг и расстояние не позволят этого сделать.

Сотрудники ГУВД г связались с Алексеем и предложили сопроводить его вместе с собакой по кличке Кимми до ветеринарной клиники, а затем помогли в поисках лекарств.

Алексей выразил благодарность сотрудникам: «Я написал в ГУВД сегодня утром. Они ответили всего через два часа. Ситуация действительно критическая была. Их скорость уже спасла. Без вашей помощи… было бы никак. Теперь есть хорошая надежда!»

Отметим, что ГУВД Ташкента принимает в своей Facebook-группе и по «горячей линии» просьбы граждан о содействии в передвижении как по столице, так и между регионами. В основном, это касается семей, разделенных карантином, а также поездок в медицинские учреждения. Сотрудники в таких случаях оказывают адресную помощь.