По итогам января-марта внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 8,14 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ниже на 924,1 млн долларов (10,2%), сообщил Государственный комитет по статистике.

В общем объеме внешней торговли экспорт достиг 3,37 млрд долларов (к январю-марту 2019 года отмечено снижение на 10,9%), а импорт — 4,76 млрд долларов (снижение на 9,7%). Зафиксирован пассивный баланс внешнеторгового оборота (сальдо) на сумму почти 1,4 млрд долларов.

Нaибольший объем внешнеторгового оборота Узбекистана — с Россией (16,9%), Китаем (16,8%), Казахстаном (8,3%), Республикой Корея (6,7%), Турцией (5,8%), Кыргызстаном (2,3%) и Германией (2,1%).

«Пандемия коронавируса, которая в настоящее время распространилась почти на все страны мира, привела к снижению международной интеграции и закрытию государственных границ, что напрямую влияет на внешнюю торговлю и уровень жизни государства», — говорится в обзоре Госкомстата.



Экспорт

В структуре экспорта Узбекистана в I квартале превалировали золото (29,8%), промышленные товары (18,7%), услуги (18,6), минеральное топливо и смазочные масла (9%), пищевые продукты и живые животные (5,9%), химические вещества (5,6%), непродовольственное сырье, кроме топлива (4,8%), готовые изделия (4,4%), машины и транспортное оборудование (2,6%).

Экспорт газа снизился в сравнении с I кварталом 2019 года на 27,7% и составил 247 млн долларов, нефти — на 13,6% до 16,1 млн долларов, а экспорт электроэнергии увеличился почти вдвое до 42,3 млн долларов.

Объем экспорта медицинской и фармацевтической продукции увеличился почти вдвое, достигнув 3,3 млн долларов. В полтора раза больше стал экспорт одежды (128 млн долларов), в 2,3 раза — обуви (7,2 млн долларов).

В 2,3 раза увеличился экспорт автомобилей, достигнув 50 млн долларов по итогам квартала. В 4,3 раза повысился экспорт зерновых (42,4 млн долларов).

Отдельно Госкомстат раскрывает структуру экспорта услуг, чей объем по итогам января-марта составил 628,7 млн долларов и сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 6,7%. Как отмечается в обзоре, в последние три года доля услуг в общем объеме экспорта только увеличивалась. В составе экспорта услуг львиную долю занимают транспортные услуги (57,4%) и поездки (32,2%). К остальным относятся телекоммуникационные услуги (5,4%), услуги строительства (1,7%) и прочие (1,8%).

Импорт

Основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование (36,9%), промышленные товары (16,1%), услуги (9,5%), химические вещества (12,3), пищевые продукты и живые животные (7%), непродовольственное сырье, кроме топлива (5,7%), минеральное топливо и смазочные масла и готовые изделия (по 5,4%).

Почти в 3 раза вырос импорт электроэнергии (38,2 млн долларов), более чем в 1,5 раза — угля (25 млн долларов), на 7,6% сократился импорт нефти (192,3 млн долларов). На 22% повысился импорт автомобилей (130,4 млн долларов). Более чем в 3 раза увеличился объем импорта телекоммуникационных услуг.

Узбекистан сократил импорт продовольственных товаров, в основном, за счет сахара и меда на 39,1% (49,2 млн долларов), зерновых — на 20,8% (129,2 млн), напитков — на 18,5% (2,5 млн), овощей и фруктов — на 5,8% (29,1 млн).

Объем импорта услуг за январь-март составил 454,8 млн долларов и сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019

года на 6,3%. В составе импорта услуг основную долю занимают поездки (туризм — 64,3%) и транспортные услуги (16%).