В октябре в Узбекистане будет широко отмечаться 565-летие художника и живописца Камолиддина Бехзода (1455−1535). Для увековечения его памяти одной из улиц Ташкента будет присвоено его имя. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 21 апреля о повышении эффективности сферы изобразительного и прикладного искусства.

К осени запланировано придание современного облика аллее Музея искусства восточной миниатюры имени Камолиддина Бехзода, а в 2022 году — переплавка в бронзу памятника Камолиддину Бехзоду, находящегося на ее территории.

С 2020/2021 учебного года для студентов вузов, обучающихся по направлению «изобразительное, прикладное искусство и дизайн», учреждается государственная стипендия имени Камолиддина Бехзода.

Для выявления и поддержки молодых талантливых творческих деятелей ежегодно будет проводиться творческий конкурс произведения миниатюры и народного прикладного искусства «Камолиддин Бехзод издошлари».

К октябрю запланирована подготовка и трансляция по центральным телеканалам документального фильма, посвященного Камолиддину Бехзоду. Кроме того, будет издан каталог «Узбекистон замонавий миниатюраси».

Согласно постановлению, при Академии художеств Узбекистана образуются Центр переподготовки и повышения квалификации кадров педагогов и специалистов направлений художественного образования, а также Мастерская художественного мастерства (высшие курсы художеств) в качестве подготовительного этапа в системе послевузовского образования.

Документом также одобрено предложение о присвоении Республиканской специализированной художественной школе имени Павла Бенькова.

Кроме того, до 1 сентября 2022 года поручено принять меры по укреплению материально-технической базы и созданию необходимых условий для учащихся специализированных школ искусства и школ-интернатов системы Академии художеств.