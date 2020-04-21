С 6 по 17 апреля компания «Узбекинвест» выплатила порядка 132,9 млн сумов. Наиболее крупная выплата по одному страховому случаю была произведена в размере 106,7 млн сумов по несчастному случаю на предприятии, в результате которого застрахованное лицо Ю. А потеряло трудоспособность.

Благодаря полису обязательного страхования гражданской ответственности работодателя (ОСГОР) работники различных отраслей получают страховую защиту жизни и здоровья от несчастных случаев на производстве. При этом полис приобретается не работником, а работодателем, который заботится о себе и своих работниках заранее.

Процедура рассмотрения убытков компании пересмотрена, и процесс выплат становится все более автоматизированным — многие процессы переводятся в цифровой формат. Скоро клиентов компании ждут приятные сюрпризы — страховые выплаты станут еще быстрее.

Страховая компания «Узбекинвест» на деле показывает, что страхование выгодно и удобно.

Страховой полис можно оформить на сайте компании и по круглосуточному телефону колл-центра: (+998) 71−207−60−00.

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