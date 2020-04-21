Из Ферганской областной инфекционной больницы выписаны пять человек, у которых был диагностирован коронавирус, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все выздоровевшие прибыли из Турции. После подтверждения у них вируса они были госпитализированы. Двое из них из Ташкента, по одному — из Кашкадарьинской, Ташкентской и Андижанской областей.

Из пациентов — трое мужчин и двое женщин. Самой старшей из них 41 год, а младшему — 20 лет.

Общее число выздоровевших от COVID-19 в Узбекистане на данный момент составляет 274.