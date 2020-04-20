Главная социальная миссия страховой компании Alfa Invest — обеспечение гарантированной защиты клиентов от непредвиденных рисков. Заботясь о здоровье и благополучии своих клиентов, компания запускает онлайн-оформление и доставку страховых полисов ОСАГО.

Процесс оформления страховки занимает считанные минуты. Достаточно заполнить простую форму на сайте онлайн-продаж Alfa Invest или через Telegram-бот. В течение ближайшего времени полис будет доставлен по указанному адресу.

Оформить доставку страхового полиса возможно и через приложение партнеров компании — сервис доставки Express 24. Оплатить полис можно любым удобным способом: банковской картой, наличными, перечислением или через мобильные приложения CLICK и Payme.

Компания также предоставляет бонус в размере 15% от стоимости страхового полиса физическим и юридическим лицам при оформлении через сайт или Telegram- бот. Первым 100 клиентам, заказавшим полис ОСАГО «Без ограничения» через приложение Express 24, будут вручены ценные подарки.





Сотрудники компании уверены, что в условиях пандемии важно оказывать поддержку людям и проявлять взаимовыручку. В рамках благотворительной акции Stay Safe — Xavfsiz qoling компания бесплатно установила санитарные боксы для дезинфекции на трех рынках Ташкента, а также в здании Министерства обороны Республики Узбекистан.

Alfa Invest продолжит радовать своих клиентов выгодными акциями и скидками, делая все возможное для их безопасности и удобства использования страховых услуг онлайн, расширяя их перечень в период самоизоляции.

Сайт: osago.alfainvest.uz

Telegram-бот: t.me/alfa_invest_bot

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