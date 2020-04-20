Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём на сумму 60 млн долларов, который поможет улучшить и расширить услуги по управлению твердыми бытовыми отходами в небольших городских и сельских районах по всему Узбекистану, сообщили «Газете.uz» в представительстве АБР в республике.

Как ожидается, этот проект поможет улучшить деятельность операторов сбора твердых бытовых отходов, расширить охват населения услугами по сбору мусора и повысить экологичность.

Около 300 транспортных средств для сбора, 6000 мусорных баков и другое оборудование позволит улучшить услуги по сбору и удалению отходов в городских и сельских районах по всей стране, говорится в сообщении АБР.

Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды также будет усилен — ему предоставят лабораторное оборудование и обеспечат обучение лабораторного персонала.

Проект предполагает и введение инновационных механизмов, таких как расширение GPS-отслеживания для всех транспортных средств для обращения с отходами и использование солнечной энергии в сервисных центрах.

«АБР активно помогает правительству в разработке его национальной стратегии по эффективному управлению твердыми бытовыми отходами, — сказал специалист по городскому развитию АБР в Центральной и Западной Азии Руою Ху. По его словам, этот проект поможет расширить услуги по сбору мусора примерно до 6 миллионов необслуживаемых или недостаточно обслуживаемых жителей по всей стране.