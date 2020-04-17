Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана опубликовала статистику размещения пациентов, у которых диагностирован коронавирус, по регионам страны.

На момент публикации число выявленных с 15 марта случаев коронавируса составляет 1380, число выздоровевших — 140 человек, скончавшихся — 4.

Судя по статистике, пациенты с коронавирусом находятся на лечении во всех регионах, кроме Ташкентской области.

Пациенты по регионам

Ташкент — 420

Бухарская область — 376

Хорезмская область — 177

Андижанская область — 126

Наманганская область — 89

Ферганская область — 86

Каракалпакстан — 58

Сурхандарьинская область — 23

Самаркандская область — 8

Кашкадарьинская область — 6

Сырдарьинская область — 6

Джизакская область — 3

Навоийская область — 2

Минздрав уточняет, что большинство пациентов находились на карантине, после подтверждения у них коронавируса они переведены в специализированные учреждения в регионах.