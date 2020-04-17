Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана опубликовала статистику размещения пациентов, у которых диагностирован коронавирус, по регионам страны.

На момент публикации число выявленных с 15 марта случаев коронавируса составляет 1380, число выздоровевших — 140 человек, скончавшихся — 4.

Судя по статистике, пациенты с коронавирусом находятся на лечении во всех регионах, кроме Ташкентской области.

Пациенты по регионам

  • Ташкент — 420
  • Бухарская область — 376
  • Хорезмская область — 177
  • Андижанская область — 126
  • Наманганская область — 89
  • Ферганская область — 86
  • Каракалпакстан — 58
  • Сурхандарьинская область — 23
  • Самаркандская область — 8
  • Кашкадарьинская область — 6
  • Сырдарьинская область — 6
  • Джизакская область — 3
  • Навоийская область — 2

Минздрав уточняет, что большинство пациентов находились на карантине, после подтверждения у них коронавируса они переведены в специализированные учреждения в регионах.