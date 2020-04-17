Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана опубликовала статистику размещения пациентов, у которых диагностирован коронавирус, по регионам страны.
На момент публикации число выявленных с 15 марта случаев коронавируса составляет 1380, число выздоровевших — 140 человек, скончавшихся — 4.
Судя по статистике, пациенты с коронавирусом находятся на лечении во всех регионах, кроме Ташкентской области.
Пациенты по регионам
- Ташкент — 420
- Бухарская область — 376
- Хорезмская область — 177
- Андижанская область — 126
- Наманганская область — 89
- Ферганская область — 86
- Каракалпакстан — 58
- Сурхандарьинская область — 23
- Самаркандская область — 8
- Кашкадарьинская область — 6
- Сырдарьинская область — 6
- Джизакская область — 3
- Навоийская область — 2
Минздрав уточняет, что большинство пациентов находились на карантине, после подтверждения у них коронавируса они переведены в специализированные учреждения в регионах.