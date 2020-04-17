Европейский банк реконструкции и развития предоставил новый лимит по торговому финансированию трем узбекским банкам для поддержки малых и средних предприятий в условиях пандемии коронавируса.

В рамках программы содействия развитию торговли банку «Асака», «Ипотека-банку» и Узпромстройбанку выделяется 150 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в представительстве ЕБРР в стране.

«Эти средства будут использованы для того, чтобы помочь узбекским экспортерам и импортерам смягчить сбои в торговых операциях и системе поставок, вызванные тяжелыми рыночными условиями», — говорится в сообщении.

Банк «Асака» и Узпромстройбанк получат по 60 млн долларов, «Ипотека-банк» — 30 млн долларов.

Эти три финансовых учреждения являются давними клиентами ЕБРР. В совокупности они управляют более чем 100 филиалами по всей стране и предоставляют услуги десяткам тысяч местных предприятий, отметили в представительстве.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал 1,85 млрд евро в экономику Узбекистана, участвуя в 79 проектах.