Пресс-секретарь министра внутренних дел Узбекистана Шахрух Гиясов на брифинге в пятницу уточнил, в каких случаях можно пользоваться велосипедом и какие документы нужно иметь при себе.
По его словам, на велосипеде можно ездить только на работу и с работы, пользование им в других целях рассматривается как нарушение правил карантина.
У граждан, которые едут на работу на велосипеде, при себе должны быть паспорт, удостоверение с места работы или выписка из трудовой книжки, а также справка или другой документ, подтверждающий привлечение к работе именно в период карантина, сказал он.
Шахрух Гиясов добавил, что пешеходы, находящиеся на улице бесцельно, будут без уведомления привлекаться к административной ответственности независимо от того, есть у них на лице маска или нет.
В магазинах и аптеках между людьми должна соблюдаться дистанция в 2 метра. Несоблюдение этого правила является основанием для привлечения к административной ответственности владельцев объектов торговли и покупателей, отметил представитель МВД.
Vladislav Khitushchenko
На велике значит нельзя заразится, а в машине, мне одному, с закрытыми окнами можно?
ВИТАЛИЙ Тен
Могу ли передвигатся в пределах колхоза? до центра ехать где-то 1км. естественно для за пподуктами?
Muhammadrasul Usmanov
А как быть работающим в частном секторе?
muzaffar kholmurodov
Так что же получается, теперь даже в магазин или аптеку тоже нельзя на велосипеде? Это что за деградация?
Владимир Краснов
Есть постановление Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, где четко прописывает как и при каких обстоятельствах разрешено использовать мототранспорт (скутер) и велосипед. И уточнения Пресс-секретарь МВД Шахрух Гиясов малость расходятся с постановлением. Но как говориться “Слова к делу не пришьешь“. А у нас получается, что можно пришить или было изменение постановления?
Timur Kim
А еще иметь справку к справке о справке.
Заверить их у нотариуса в 10 экземплярах
Isaac Kleiner
лучше бы МВД открыло горячую линию для приема предложений граждан — у меня как раз появилась интересная идея как можно и карантин сохранить и граждан на свободу выпустить.
а то их совесткие решения с справками и бюрократией вызывают только моральные терзания от осознания что мы уже из 2020 летим в 1950-е когда у крестьян отбирали паспорта типа сидите дома, Ташкент не резиновый.
Timur Abdullaev
За разъяснение, конечно, спасибо, но на основании какого документа велосипедом можно пользоваться только для того, чтобы ездить на работу и с работы? Если не ошибаюсь, в решении Комиссии таких формулировок не было. А значит, что органы правопорядка нарушают закон. Как-то так.