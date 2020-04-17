Пресс-секретарь министра внутренних дел Узбекистана Шахрух Гиясов на брифинге в пятницу уточнил, в каких случаях можно пользоваться велосипедом и какие документы нужно иметь при себе.

По его словам, на велосипеде можно ездить только на работу и с работы, пользование им в других целях рассматривается как нарушение правил карантина.

У граждан, которые едут на работу на велосипеде, при себе должны быть паспорт, удостоверение с места работы или выписка из трудовой книжки, а также справка или другой документ, подтверждающий привлечение к работе именно в период карантина, сказал он.

Шахрух Гиясов добавил, что пешеходы, находящиеся на улице бесцельно, будут без уведомления привлекаться к административной ответственности независимо от того, есть у них на лице маска или нет.

В магазинах и аптеках между людьми должна соблюдаться дистанция в 2 метра. Несоблюдение этого правила является основанием для привлечения к административной ответственности владельцев объектов торговли и покупателей, отметил представитель МВД.