По состоянию на 10:00 17 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 31 и составляет 1380, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
По состоянию на 10:00 17 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 31 и составляет 1380, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
|1 380
|129
|4
|2 152 646
|542 107
|143 800
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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