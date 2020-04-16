20 пациентов, проходивших лечение от коронавируса в Бухарской областной инфекционной больнице, полностью выздоровели и отправлены на реабилитацию, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Все выздоровевшие прибыли в Бухару из Турции чартерным рейсом и были помещены на карантин в санаторий «Ситораи Мохи Хоса». После подтверждения у них коронавирусной инфекции они были госпитализированы в областную инфекционную больницу.

Среди пациентов 10 мужчин и 10 женщин. 11 из них из Ташкента, 4 — Самаркандской области, 2 — Джизакской области и по одному из Кашкадарьинской, Навоийской и Ташкентской областей. Самой старшей из них 57 лет, а самому младшему — 21 год.

На сегодня от коронавируса в Узбекистане излечились 127 человек.