Водитель автомобиля ВАЗ-2102 Э. М. наехал на гражданина М. Б., пересекавшего улицу Фаровон на велосипеде, в Бешарыкском районе Ферганской области 13 апреля, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.
Велосипедиста доставили в медицинское учреждение, где от полученных травм он скончался, говорится в сообщении.
Следственное отделение при ОВД Бешарыкского района возбудило по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведется предварительное следствие.
Marcus Aurelius
Это же какой силы должен был быть удар, что образовалась такая вмятина на копейке??!