Водитель автомобиля ВАЗ-2102 Э. М. наехал на гражданина М. Б., пересекавшего улицу Фаровон на велосипеде, в Бешарыкском районе Ферганской области 13 апреля, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Велосипедиста доставили в медицинское учреждение, где от полученных травм он скончался, говорится в сообщении.

Следственное отделение при ОВД Бешарыкского района возбудило по данному факту уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Ведется предварительное следствие.