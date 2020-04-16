Президент Шавкат Мирзиёев 15 апреля подписал постановление о мерах по обеспечению стабильности государственного бюджета Узбекистана и своевременного финансирования первоочередных мероприятий в период коронавирусной пандемии.

В документе отмечается, что введение карантина в стране и значительное снижение экономической активности создают серьезную угрозу стабильности государственного бюджета. Во втором квартале ожидается рост дефицита госбюджета вследствие дополнительных бюджетных расходов. Подчеркивается важность «максимальной локализации распространения болезни и предупреждение по возможности затягивания сроков карантина».

Приоритетными направлениями обеспечения стабильности госбюджета и оптимизации бюджетных расходов определены:

реализация неотложных мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции;

обеспечение полноценного осуществления важных социальных расходов;

перенос неактуальных проектов и расходов на последующие периоды исходя из уровня их важности, а также анализа состояния социально-экономической активности в мире;

принятие во внимание приоритетности и социальной направленности проектов при сокращении бюджетных средств, направляемых на выполнение государственных программ;

осуществление выплат по внутренним и внешним обязательствам государства, в том числе за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, а также обеспечение полного выполнения обязательств по проектам государственно-частного партнерства;

повышение ответственности распределителей бюджетных средств за самостоятельное сокращение расходов.

Министерству финансов, Совету Министров Каракалпакстана и органам государственной власти на местах поручено направить бюджетные поступления соответствующих уровней, а также трансферты из республиканского бюджета, переводы по акцизному налогу, бюджетные ссуды и другие средства в первую очередь на финансирование:

мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе приобретения лекарств, изделий медицинского назначения, строительства, реконструкции, ремонта и оснащения медицинских учреждений;

своевременной выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и пособий;

закупок продовольственных товаров, покрытия коммунальных платежей и других неотложных расходов;

других мероприятий и расходов на основе решений Республиканской антикризисной комиссии.

Минфин будет на постоянной основе выделять бюджетные ссуды местным бюджетам Каракалпакстана, областей и Ташкента на своевременное и полноценное финансирование неотложных расходов.

В соответствии с постановлением отдельные расходы, запланированные на второй квартал, будут перенесены на второе полугодие.

Кабинет Министров уполномочен сокращать расходы внебюджетных фондов органов государственной власти, органов суда и прокуратуры, министерств и ведомств, аккумулируемые за счет налогов, обязательных сборов, пошлин и штрафов (за исключением расходов на оплату труда и материальное поощрение работников) и направлять сэкономленные средства в республиканский бюджет.

Министерствам, ведомствам и их территориальным подразделениям поручено до 1 августа прекратить расходы, связанные с закупкой основных средств, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, за счет внебюджетных фондов, за исключением мероприятий, по которым уже начато финансирование.

Агентству по управлению государственными активами поручено критически пересмотреть бизнес-планы государственных предприятий и юридических лиц, государственная доля в уставном капитале которых составляет 50 и более процентов, для оптимизации их расходов.

Правительству предоставлено право устанавливать в период карантина особый режим распределения выручки от реализации товаров (работ, услуг) либо прибыли для предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере добычи полезных ископаемых, госдоля в уставном капитале которых составляет 50 и более процентов.

До 1 июня планируется подготовить проект документа о внедрении единой системы оплаты труда для палат Олий Мажлиса, органов суда и прокуратуры, органов государственной власти и управления, органов государственной власти на местах, всех министерств и ведомств, их территориальных органов, а также организаций и фондов, входящих в их составы.

Кабинет Министров в течение двух недель должен принять постановление об отсрочке реализации отдельных проектов, а также критическом пересмотре инвестиционных проектов, реализуемых за счет Фонда реконструкции и развития, по которым не начаты строительно-монтажные работы.