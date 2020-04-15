Жительница Юнусабадского района Ташкента с симптомами коронавируса несколько раз обращалась в медицинские учреждения столицы, но ее каждый раз отпускали домой, оказав помощь. После пятого обращения у нее выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщил начальник Управления по надзору за исполнением законодательства в органах внутренних дел Генеральной прокуратуры Узбекистана Содикжон Бердиалиев на брифинге в среду.

По его словам, с 19 марта по 4 апреля (в течение 16 дней) женщина с высокой температурой и слабостью четыре раза обращалась в семейную поликлинику №51 Юнусабадского района и в городскую клиническую больницу №7.

Врачи, оказав ей медицинскую помощь, разрешали вернуться домой, сообщил представитель Генпрокуратуры.

«Образец для вирусологического обследования у нее взяли только после того, как состояние ее здоровья ухудшилось и она в пятый раз обратилась в больницу», — сказал он.

У пациентки был выявлен коронавирус, и свыше 30 человек, контактировавших с ней, взяты под карантин.

«К сожалению, коронавирус также выявляется у медсестры и других лиц, которые были в контакте с пациенткой», — сказал Содикжон Бердиалиев.

Начальник управления отметил, что в эти трудные дни медицинские работники днем и ночью самоотверженно борются с коронавирусом, рискуя жизнями. Благодаря их усилиям более 100 пациентов выздоровели.

«Но, к сожалению, встречаются случаи халатности и невнимательности», — отметил он.

В Генпрокуратуре также напомнили о необходимости ведения дневника с записями всех контактов и передвижений.

Содикжон Бердиалиев со ссылкой на проведенные анализы сообщил, что в группе риска инфицирования коронавирусом находятся:

1-я группа — продавцы на рынках и в магазинах; 2-я группа — граждане, находящиеся на карантине дома или в других местах; 3-я группа — лица, контактирующие со многими гражданами по долгу службы.

Представитель Генпрокуратуры попросил граждан сохранять бдительность во всех местах. Единственный способ — следовать советам врачей, оставаться дома и ограничивать общение, сказал он.