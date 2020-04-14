Исполнительный директор компании Sulton Tex Group Нурбек Эргашев обвинил заместителя премьер-министра Узбекистана Уктама Барноева в исключении его предприятия из переченя хлопково-текстильных кластеров и обратился к президенту за помощью.

По его словам, местные органы власти оказывают давление на предприятие и требуют выполнить незаконные требования. Предприниматель утверждает, что его заставляют направить 5,8 млрд сумов кредитных средств, выделенных банком для выращивания хлопка, на подкормку пшеницы и ремонт зерноуборочного комбайна.

Sulton Tex Group и визит президента

Частное предприятие Sulton Tex Group было создано в 2011 году, а с 2018 года занимается производством текстильной продукции. Во время визита в Кашкадарьинскую область 13−14 декабря 2018 года президент страны Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятия.

В сообщении пресс-службы главы государства отмечалось, что за короткое время на заброшенной территории бывшего хлопкоочистительного завода появилось современное предприятие. Оно оснащено новейшим очистным, прядильным и мотальным оборудованием из Швейцарии и Японии. На первом этапе налажена глубокая переработка хлопкового волокна. Здесь трудятся около 300 человек.

За минувший период 2018 года в Польшу, Турцию, Иран, Египет и другие страны экспортировано продукции на 12 млн долларов, а на внутренний рынок поставлена продукция на 50 млрд сумов. Все процессы от очистки волокна до прядения пряжи автоматизированы. Собственная лаборатория строго контролирует качество волокна и пряжи, говорилось в сообщении.

Фото: Пресс-служба президента.

Во время визита президента в завершение второго этапа проекта был дан старт деятельности прядильной фабрики мощностью 3000 тонн трикотажной ткани в год.

На следующих этапах предприятия общей стоимостью 53 млн долларов намечено наладить изготовление и покраску ткани, а также производство готовой продукции. Фабрику готовой швейной продукции и одежды стоимостью 3 млн долларов, оснащенную европейскими технологиями, планировалось ввести в январе 2019 года. Планировалось создать около 700 рабочих мест и организовать производство 9 миллионов единиц продукции в год.

На предприятии организован хлопково-текстильный кластер, для которого выделено 10 тысяч га площадей на территории Каршинского района. Все процессы от выращивания хлопчатника, переработки сырья, производства и реализации продукции будут осуществляться в рамках самого предприятия. Это позволит снизить себестоимость продукции, повысить качество, производить в области конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, отмечалось в сообщении пресс-службы президента.





Нурбек Эргашев заявил, что президент также одобрил проекты фабрики по производство трикотажной продукции, прядильной фабрики, хлопкоочистительного завода и маслозавода, которые планировалось запустить в 2019—2020 годах. В итоге все они были введены в строй.

По словам предпринимателя, предприятие в настоящее время занимается реализацией 15 крупных взаимосвязанных проектов на сумму 100 млн долларов, охватывающих все процессы — от выращивания хлопка-сырца до его производства путем глубокой переработки

В частности, уже запущены 7 проектов на сумму 40 млн долларов и создано 2280 рабочих мест. К концу текущего года будут введены в строй еще 4 проекта на сумму 24 млн долларов, а в 2021 году — 4 проекта на 36 млн долларов. В результате общее число рабочих мест достигнет 3700.

№ Проект Мощность Дата запуска Стоимость проекта Рабочие места 1 1-я прядильная фабрика 7500 тонн хлопчатобумажной пряжи Декабрь 2017 года $17 млн 300 2 Фабрика по изготовлению трикотажного полотна 3500 тонн трикотажного полотна Ноябрь 2018 года $2,5 млн 90 3 Швейная фабрика 8,3 млн единиц одежды Июнь 2019 года $3,3 млн 1400 4 Хлопкоочистительный завод 50 тысяч тон хлопка Ноябрь 2019 года $4,3 млн 250 5 Биолаборатория 16 тысяч га Март 2019 года $0,1 млн 20 6 Маслозавод 30 тысяч тонн хлопковых семян Май 2020 года $5,2 млн 100 7 Сельскохозяйственная техника 330 единиц завезено $8,5 млн 120 8 Цех по производству удобрений 5000 тонн удобрений Июль 2020 года $2,0 млн 80 9 Лаборатория сертификации качества 15 видов Июль 2020 года $1,0 млн 35 10 Производство и упаковка меда 1500 тонна Май 2020 года $0,4 млн 20 11 2-я прядильная фабрика 9500 тонн хлопчатобумажной пряжи Декабрь 2020 года $20,0 млн 350 12 Ткацкая фабрика 11,2 млн п. м. тканей 4 четверть 2021 года $14,3 млн 300 13 Красильная фабрика 20,8 млн п. м. тканей 4 четверть 2021 года $11,4 млн 150 14 Проект по выращиванию скота 1000 голов породистого крупного рогатого скота 4 четверть 2021 года $6,0 млн 300 15 Производство молока и переработка мяса 6000 тонн молока, 300 тонн мяса 4 четверть 2021 года $4,0 млн 200

Всего





$100 млн 3715

Нурбек Эргашев добавил, что 80% его работников являются жителями Каршинского района. Кроме того, привлечены специалисты из-за рубежа.

В 2019 году предприятие экспортировало продукции на 15,2 млн долларов, в первом квартале этого года — на 4,1 млн долларов. Sulton Tex Group включено в список крупных налогоплательщиков.

Вместо кластера — кооператив

Нурбек Эргашев отмечает: чтобы предприятие продолжило реализовывать крупные бизнес-проекты, необходимы здоровая конкуренция и гарантированная инвестиционная среда, а также отсутствие вмешательства в деятельность компании.

Фрагмент протокола собрания.

Предприниматель подчеркивает, что после отказа направить 5,8 млрд сумов на подкормку пшеницы на предприятие начали оказывать давление. Он объяснил, что у него есть обязательства перед банком.

«Но они все равно сказали: „Если переведешь деньги, то продолжишь работать в кластере. Иначе кластерная деятельность будет приостановлена“. Хорошо, но есть зерновые кластеры. Мы работаем в сфере хлопководства. Куда делись деньги, выделенные для механизации и подкормки пшеницы в зерновых кластерах? Говорят, что нужно подготовить деньги в МТП (машинно-тракторного парка). Я сравниваю их с дырявыми мешками, которые никак не заполнить. Каждый год на якобы ремонт комбайнов переводятся миллиарды сумов», — заявил Нурбек Эргашев.





10 апреля на встрече в здании МТП в Каршинском районе заместитель премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев заявил: «Ты не выполнил задание. Теперь ты не будешь кластером», — процитировал вице-премьера предприниматель, отметив, что его уже исключили из перечня хлопково-текстильных кластеров.

«Неужели за минуту может быть решена судьба кластера, который реализует целый ряд проектов? Неужели все наши фабрики и заводы превратятся в железный лом?» — задался вопросом бизнесмен.

В протоколе собрания (№03/1−2086), подписанного Уктамом Барноевым 9 апреля (есть у «Газеты.uz»), указано, что Sulton Tex Group приостанавливает деятельность в качестве кластера и вместо него создается кооперация фермеров. Нурбек Эргашев отметил, что в протоколе приведены «необоснованные сведения о показателях предприятия».





Предприниматель перечислил несколько претензий к предприятию, указанных в протоколе, и ответил по каждому из них.

По его словам, в протоколе отмечается, что у предприятия отсутствуют мощности, охватывающие весь цикл глубокой переработки хлопка-сырца.

Нурбек Эргашев подчеркнул, что Sulton Tex Group имеет все этапы глубокой переработки хлопка, в частности, хлопкоочистительный завод (4,3 млн долларов), маслозавод (5,2 млн долларов), 1-я прядильная фабрика (17 млн долларов), фабрика по изготовлению трикотажного полотна (2,5 млн долларов), швейная фабрика готовой одежды (3,3 млн долларов), биолаборатория (0,1 млн долларов), 330 единиц сельхозтехники и агрегатов (8,5 млн долларов).





В качестве второй претензии указывается, что не разработаны проекты с точными расчетами, которые планируется реализовать в 2020—2021 годах. В ответе предприниматель заявил, что в указанный период планируется реализовать 8 проектов.

Цех по производству удобрений стоимостью 2 млн долларов планируется запустить к июлю 2020 года.

Лаборатория сертификации качества стоимостью 1 млн долларов в настоящее время строится, достигнута договоренность по оборудованию. Планируется запустить в июле 2020 года.

Проект по производству и упаковке меда стоимостью 400 тысяч долларов намечено запустить в мае 2020 года.

Продолжается строительство 2-й прядильной фабрики. На покупку оборудования заранее выплачены 1,2 млн долларов. На закуп остальной части оборудования переданы документы в банк для получения кредита. Стоимость проекта оценивается в 20 млн долларов, запуск ожидается в декабре 2020 года.





Предприниматель 24 февраля направил письма в хокимияты Карши и Кашкадарьинской области о выделении земли под строительство ткацкой фабрики стоимостью 14,3 млн долларов. Но земля пока не выделена, а хокимияты на письма не ответили, утверждает Нурбек Эргашев.

В этот же день были направлены письма в хокимияты о выделение земли под строительство красильной фабрики стоимостью 11,4 млн долларов. Земля также не выделена, письма остались без ответа.

Хокимияты также не ответили на письма о выделении земельных участков для проектов по выращиванию крупного рогатого скота (6 млн долларов) и производству молока и переработка мяса (4 млн долларов).





В протоколе собрания также отмечалось, что в результате неоказания своевременной помощи для проведений агротехнических работ урожайность хлопка в 2019 году снизилась до 19,4 центнера с 1 га, тогда как в 2018 году она была на 10,9 центнера больше.

Однако предприниматель заявляет, что в 2018 году в Каршинском районе хлопок был посеян на площади 15,7 тысяч га, выращено 30,9 тысячи тонн, т. е. достигнута урожайность а 19,6 центнера с га.

После ввода кластера в 2019 году было выращено 30,6 тысячи тонн хлопка на площади 15 тысяч га, или достигнута урожайность в 20,4 центнера с га. То есть урожайность по сравнению с 2018 годом выросла на 0,8 центнера, сказал Нурбек Эргашев.

«В 2019 году руководители и советники области заказали у нас неправильную агротехнику, приказали нам оросить хлопковые поля, где нет воды. В конце все разбежались в разные стороны — в итоге нас сделали виновными. Поэтому было бы хорошо, если бы нам предоставили право выбирать время для занятия агротехническими предприятиями», — сказал он.





Еще одна претензия в протоколе — цены на материальные ресурсы и услуги для фермерских хозяйств были завышены. В результате не обеспечена материальная заинтересованность фермеров.

В ответ руководитель Sulton Tex Group заявил, что цены на услуги механизации, осуществляемые сельхозтехниками предприятия (вспашка, посадка, обработка, сбор урожая, перевозка и др.), установлены ниже цен областных и районных МТП.

Минеральные удобрения также дешевле стоимости материальных ресурсов районных и областных предприятий «Агрокимётамъминот».

Предприниматель готов доказать это благодарственными письмами фермеров в адрес предприятия.





Нурбек Эргашев считает, что если вместо кластера будет создан кооператив фермеров, то Sulton Tex Group может обанкротиться, а права и законные интересы предприятия будут нарушены.

«Во время ваших (президента — ред.) визитов руководители областей, республики, районов и городов 3−4 дня собирают цифры и приводят себя в готовность. После вашего визита прошел 1 год и 4 месяца, но за это время ни один руководитель не спросил, какие у меня проблемы, что нужно для создания рабочих мест, в каком состоянии коммуникации. Ладно, никто не обязан помогать, но пусть хотя бы не мешают», — заявил предприниматель.

Бизнесмен сообщил, что ни одно предприятие в Кашкадарьинской области не добилось тех же уровней производства в кластерах, как Sulton Tex Group.

Недовольство фермеров

Баходир Утаев создал фермерское хозяйство «Исломбек жасми» в 2019 году. Он работает с кластером Sulton Tex Group два месяца, и у него нет претензий.

«Нурбек Эргашев перечислил деньги, выдал зарплату моим работникам и обеспечил удобрениями. Но 13 апреля в 6:00 утра пришли около 15 сотрудников органов внутренних дел и начали принуждать перейти в кооперацию и заключить договор с заводом. Некоторых уже заставили — получили подписи с печатями. Я и еще 11 фермеров стоим на своем и выступаем против», — рассказал он.

По его словам, один из сотрудников ОВД Каршинского района Феруз Ниёзов заявил, что поговорит с ним через три дня. Он не представился, фермер узнал его имя через знакомых.





Представитель фермерского хозяйства «Норпулот бобо угли Башир» Ильхом Остонов также выступил против перехода в кооператив.

«Сотрудники ОВД и председатель махалли пришли в 6:30—7:00 13 апреля. Сегодня утром тоже пришли. Я спросил, почему я должен заключить договор с кооперативом, если у меня есть действующий договор с кластером (до 31 декабря 2020 года). В ответ мне говорят, что я должен поставить печать. Каждый день они меня дурачат», — заявил он.

Руководитель фермерского хозяйства «Данир Амир Ворисбек» Хурсанд Бекпулатова также сообщила об угрозах со стороны местных органов власти и принуждении вступить в кооператив и заключить контракт с заводом.

«Я не хочу идти против политики. Если это было бы постановлением президента, то мы бы с радостью перешли. Если постановления нет и у нас желание работать с кластером, то мы можем продолжать работать с ними? Лично я хочу работать с кластером, у меня нет претензий. Я посеяла хлопковые семена на 20 га площади. Кластер обеспечил нас удобрениями, соляркой», — сообщила она.

Предприятие Sulton Tex Group наградило некоторых фермеров денежными сертификатами и автомобилями.

Хурсанд Бекпулатова рассказала, что до работы с Sulton Tex Group ее хозяйство объединили с крупным фермерским хозяйство.

«Когда я начинала работать фермером, меня присоединили к большому фермерскому хозяйству. За год мы не получили дохода, были ссоры. Потом нас снова разъединили и заставили оформить договор с кластером. Только мы начали разбираться в работе кластера, нас хотят присоединить к заводу. Мы не успеваем понять свою работу. Нам не дают разобраться в ней — перекидывают от одного предприятия к другому», — отметила руководитель «Данир Амир Ворисбек».

По ее словам, ее вызывали в махаллю для подписания нового договора с заводом, но она не пошла из-за карантина.

В Telegram-канале Davletov.uz была опубликована видеозапись, на которой несколько фермеров сообщили о конфликте с кластером Sulton Tex Group. По их словам, руководство кластера не советовалось с фермерами при выборе сорта удобрения, протравке и в других вопросах.

«Мы как кластер хотим внести новшества в сельское хозяйство. Если у нас урожайность составляет 19−20 центнеров с 1 га, то в США, Индии и Турции — до 70 центнеров. У нас стало традицией, что мы радуемся 20−30−40 центнерам, хотя это низкие показатели. Мы провели эксперименты, чтобы внести новшества. Кому-то они нравятся, кому-то не нравятся», — заявил руководитель отдела по внешнеэкономическим связям и экспортно-импортным операциями Гиёс Рузиев.

Он сообщил, что Sulton Tex Group работает с 550 фермерскими хозяйствами и не имеет перед ними долгов.

Служебный автомобиль предприятия арестован на пути из Карши в Каршинский район.

Гиёс Рузиев. предоставил «Газете.uz» видеозапись и фотографии, на которых инспекторы УБДД арестовывают служебные автомобили предприятия, несмотря на имеющееся разрешение.

Разрешение на прохождение постов в Кашкадарьинской области.

«Газете.uz» не удалось связаться с хокимом Каршинского района Максудой Мустафаевой и ее заместителем по вопросам водного и сельского хозяйства Акромом Ариповым (в том числе по личным номерам телефонов).

В комментарии Daryo.uz Максуда Мустафаева опровергла информацию о том, что у руководителя кластера запрашивали деньги на пшеницу.

«Руководитель кластера Нурбек Эргашев самовольно не участвует в селекторах (совещаниях — ред.), даже если мы приглашаем. Отправляет представителя. А представитель не может выполнить то, что мы просим. Когда звоним, не отвечает. До сих пор для района он не построил ни школу, ни детский сад. Даже во время карантина он не помогает нуждающимся», — заявила хоким Каршинского района.

Гиёс Рузиев, комментируя это заявление, сказал, что благотворительность не может быть принудительной.

В пресс-службе хокимията Кашкадарьинской области сообщили, что в курсе ситуации и заявили, что «вопрос изучает „республика“». Официальное заявление будет сделано по итогам изучения.