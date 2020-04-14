14 апреля в 12:40 в Алмазарском районе Ташкента на пересечении улиц Нурафшан-Фаробий произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи Ford и автомобиля Epica.

Как сообщила пресс-служба ГУБДД МВД, Ford с включенным проблесковым маячком проехал на красный свет светофора и столкнулся с Epica, который ехал на зеленый.

В результате ДТП водитель и пассажир Epica, а также водитель и два пассажира кареты скорой помощи получили травмы и были госпитализированы.

Ведется расследование инцидента.

Как уточняет Минздрав, 32-летний врач мобильной бригады У. У. был отправлен домой в удовлетворительном состоянии. 20 летний фельдшер бригады О. О., 55-летний водитель скорой И. Г., 46-летний водитель Epica Н. С. и его пассажир, 20-летний М. А. поступили в отделение нейрохирургии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Их состояние оценивается как средней тяжести.