Бабур Батырович Парпиев, с февраля 2016 года работавший председателем правления банка Orient Finans Bank, досрочно покидает пост. Решение принято на внеочередном собрании акционеров банка 31 марта (информация раскрыта 13 апреля).

С 22 мая руководить банком будет Тохир Фахриддинович Джунайдуллаев, который с марта 2016 года занимает пост первого заместителя председателя правления.

В протоколе заседания отмечается, что Бабур Парпиев покидает пост по собственной инициативе. Он войдет в обновленный состав наблюдательного совета банка, члены которого вступают в должность с 22 мая с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Узбекистане.

В наблюдательном совете досрочно прекращены полномочия Сакена Полатова (вице-президент Национального олимпийского комитета), Пайзуллажана Мирзаева (учредитель СП Orient Technology), Дилмурода Пулатова (заместитель директора ЧП Hamkor Temir Savdo), Ойбека Умарова (экономист АО «Фаргонаазот») и Лолы Абдурахимовой (директор ООО «Метрафор»).

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Новыми членами набсовета избраны Бабур Парпиев, Оксана Грищенко (директор по развитию бизнеса ООО Eurasia Fashion Trade), Жасурбек Джалилов (советник руководителя Дирекции инвестиционного консалтинга и содействия развития бизнес-проектов 2016—2019 годов Фонда Росконгресса), Николай Фалилеев (руководитель ООО «Фидо Бизнес») и Бахтиёр Усманов (Директор Департамента юридической службы OFB).

Кроме того, на собрании принято решение включить акции банка в биржевой котировальный лист фондовой биржи.