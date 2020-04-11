Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 апреля на видеоселекторном совещании 10 апреля поручил мобилизовать резервы в аграрной отрасли и увеличить производство продукции. Только так можно частично компенсировать потери в других отраслях экономики, обеспечить занятость и доходы населения, отметил он.

В условиях пандемии коронавируса, когда во многих отраслях произойдет большой спад, самым актуальным вопросом становится развитие сельского хозяйства и производство продовольственной продукции, говорилось на совещании. Главным вопросом было развитие кластерной системы в хлопководстве и зерноводстве, а также повышение урожайности.

Президент отметил, что все руководители и фермеры в нынешних сложных условиях должны действовать как единое целое и работать над наращиванием заготовки продукции. Поставлена цель повысить урожайность хлопка на 10 центнеров и зерна на 20 центнеров.

«Сейчас нас может прокормить только и только земля. Все страны закрыли торговлю. Поэтому, когда мы говорим о продовольственной продукции, то везде нужна пшеница — и в птицеводстве, и в скотоводстве, и в рыболовстве. Есть еще два месяца, завтра будет поздно», — заявил Шавкат Мирзиёев (цитата по телеканалу «Узбекистан 24»).

Для координации деятельности кластеров и широкого внедрения передовых методик одобрена инициатива об организации Ассоциации кластеров, производящих и перерабатывающих хлопок.

Нынешняя эпидемиологическая ситуация требует всесторонней готовности к любой ситуации и создания достаточных резервов продовольствия, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

В результате пандемии за последние три месяца объем импорта муки снизился почти на 50%, зерна — на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорилось на совещании. Он поставил задачу получить с каждого гектара не менее 70 центнеров зерна.

Для увеличения объемов заготовки сельхозпродукции между рядами новых садов площадью 10 тысяч гектаров и виноградников площадью 9000 гектаров поручено посадить картофель, морковь, лук, чеснок, салат, горох, маш, фасоль, помидоры, огурцы, болгарский перец, бахчевые культуры. В богарных районах намечено соорудить колодцы и разбить виноградники.

«Нам нужна дополнительная продукция. Если мы не будем сажать, то не сможем решить вопросы продовольственной безопасности. Во всем мире любая уважающая себя отрасль, организация, страна, нация меняет отношение к себе, меняет порядок и дисциплину. Если работать с железной дисциплиной, то будет результат», — отметил президент.