Члены правительства Узбекистана начали использовать блокаторы вирусов. Видеокадры с этими устройствами у официальных лиц были показаны в эфире телеканала «Узбекистан 24».

8 апреля под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам противодействия пандемии коронавируса и развития приусадебного хозяйства в стране.





Джамшид Кучкаров. Фото: «Узбекистан 24».

На собрании премьер-министр Абдулла Арипов, министр внутренних дел Пулат Бобожонов и вице-премьер — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров появились с блокаторами вируса. У Джамшида Кучкарова устройство в виде бейджа на пиджаке, у Абдуллы Арипова и Пулата Бобожонова они в виде значка.

Абдулла Арипов. Фото: пресс-служба президента.

Как удалось выяснить «Газете.uz», устройство в виде бейджа называется Air Doctor, а в форме значка, напоминающего щит, — Ecom Air Mask.

Пулат Бобожонов. Фото: «Узбекистан 24».

На сайте японского производителя блокатора вирусов отмечается, что устройство выделяет диоксид хлора, который дезинфицирует и дезодорирует воздух и «эффективно убивает патогенные микроорганизмы, такие как грибы, бактерии и вирусы».

Air Doctor у одного из государственных служащих.

Отмечается, что лучший эффект продукт дает в закрытом помещении. На открытом воздухе и при сильных потоках воздуха в помещении его эффективность уменьшается. Срок его действия — 1 месяц.

Ecom Air Mask. Фото: allergstop.ru.

Стоит отметить, что такие устройства до настоящего времени не прошли должных исследований и их надежность в защите от вирусов пока не доказана. Разработчик Air Doctor признает, что блокатор пока не зарегистрированни в одной стране.