Члены правительства Узбекистана начали использовать блокаторы вирусов. Видеокадры с этими устройствами у официальных лиц были показаны в эфире телеканала «Узбекистан 24».
8 апреля под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам противодействия пандемии коронавируса и развития приусадебного хозяйства в стране.
Джамшид Кучкаров. Фото: «Узбекистан 24».
На собрании премьер-министр Абдулла Арипов, министр внутренних дел Пулат Бобожонов и вице-премьер — министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров появились с блокаторами вируса. У Джамшида Кучкарова устройство в виде бейджа на пиджаке, у Абдуллы Арипова и Пулата Бобожонова они в виде значка.
Абдулла Арипов. Фото: пресс-служба президента.
Как удалось выяснить «Газете.uz», устройство в виде бейджа называется Air Doctor, а в форме значка, напоминающего щит, — Ecom Air Mask.
Пулат Бобожонов. Фото: «Узбекистан 24».
На сайте японского производителя блокатора вирусов отмечается, что устройство выделяет диоксид хлора, который дезинфицирует и дезодорирует воздух и «эффективно убивает патогенные микроорганизмы, такие как грибы, бактерии и вирусы».
Air Doctor у одного из государственных служащих.
Отмечается, что лучший эффект продукт дает в закрытом помещении. На открытом воздухе и при сильных потоках воздуха в помещении его эффективность уменьшается. Срок его действия — 1 месяц.
Ecom Air Mask. Фото: allergstop.ru.
Стоит отметить, что такие устройства до настоящего времени не прошли должных исследований и их надежность в защите от вирусов пока не доказана. Разработчик Air Doctor признает, что блокатор пока не зарегистрированни в одной стране.