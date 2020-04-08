Пандемия коронавируса отчетливо показала недостаточность политики и мер продовольственной безопасности в разных странах. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании 8 апреля по вопросам развития приусадебного хозяйства, прошедшем под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Глава государства отметил, что Узбекистан обладает большими резервами и возможностями для полного удовлетворения внутреннего спроса на продукты питания и повышения доходов населения.

Он поручил с соблюдением карантинных мер продолжить посадку весенних культур: фермерам, кластерам и дехканам — на полях, а населению — на своих приусадебных участках. Иначе удерживать стабильные цены на внутреннем рынке будет затруднительно, сказал президент.

Шавкат Мирзиёев указал на необходимость широкого распространения опыта владельцев земель, которые получают высокий урожай и доход. Он привел примеры: многие владельцы огородов в Асакинском, Алтынкульском, Наманганском, Уйчинском, Ангарском, Джаркурганском, Китабском, Тайлакском, Самаркандском, Янгиюльском, Зангиатинском, Алтыарыкском, Кувинском и других районах получают со своего участка два-три урожая в год, одна семья зарабатывает с 8−10 соток земли в среднем 50−60 млн сумов, а некоторые — до 100 млн сумов.

Ответственным лицам поручено взаимодействовать с владельцами приусадебных земель и организовать посадку на них востребованных рынком культур.

Президент отметил, что с учетом сложной ситуации в этом году первостепенной задачей должны быть двух- и трехразовая посадка культур и получение дополнительного урожая на всех приусадебных участках.

В рамках программы «Каждая семья — предприниматель» намечено увеличить поставку компактных теплиц площадью 1−1,5 соток не менее чем в 100 домах на территории каждого сектора. С помощью этих теплиц можно выращивать три урожая в год.

Кроме того, перед Советом фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель поставлена задача совместно с хокимиятами соорудить артезианские колодцы в махаллях с затрудненным доступом к воде и повысить урожайность.





Планируется расширить практику введения в оборот временно неиспользуемых сельскохозяйственных земель и обеспечение за счет этого занятости малообеспеченных семей. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях образован 31 кооператив, трудоустроены 1600 безработных граждан. На финансовую поддержку деятельности кооперативов из фонда Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель выделено 50 млрд сумов.

Такие кооперативы будут создаваться и в других регионах. Безработным, вступившим в кооператив, из фонда Министерства занятости и трудовых отношений будет выделено в общей сложности 24 млрд сумов в виде субсидий на покрытие расходов, связанных с заготовкой продукции.

Малообеспеченным и не имеющим кормильца семьям будут доставлены саженцы фруктовых деревьев, семена овощей и другие материальные ресурсы.

Президент также отметил необходимость решения вопроса поставки выращенной на приусадебных землях продукции на внутренний и внешний рынки.

В нынешнее сложное время оставлять приусадебные земли без дела и ничего на них не выращивать должно оцениваться как злоупотребление, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Владельцы приусадебных земель, пользующиеся ими неэффективно, получат официальное предупреждение, а к тем, кто не будет выращивать культуры и после предупреждения, будет применяться повышенная ставка земельного налога.

Кроме того, даны указания по мониторингу состояния приусадебных земель при помощи дронов.