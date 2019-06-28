Биржа оптового рынка электроэнергии операторов стран Центральной Азии может быть создана в ближайшее время в Ташкенте, заявил журналистам в пятницу заместитель министра энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев.

«В ближайшем будущем, — скорее всего, это произойдет в Ташкенте, — хотим построить биржу оптового рынка [электроэнергии]», — сказал замглавы Минэнерго. По его словам, на бирже производители электроэнергии из стран Центральной Азии смогут предлагать излишки произведенной генерации.

Шерход Ходжаев отметил, что Узбекистан, в частности, планирует через подобную биржу восполнять недостающие объемы для будущих поставок электроэнергии в Афганистан.

«Чтобы застраховаться, если вдруг у нас не будет хватать своих потребностей в пиковую нагрузку по обязательствам на внешнем или внутреннем рынке», — добавил он.

Во времена СССР была создана Центральноазиатская энергетическая система (ЦАЭС), координирующая энергоснабжение между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Торговля электроэнергией в регионе заметно снизилась после того, как из ЦАЭС в 2003 году вышел Туркменистан, а в 2009 году — Таджикистан и Узбекистан. Это привело к увеличению потребления топлива Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном летом, в основном из-за того, что излишки гидроэнергии из Таджикистана были недоступны для ЦАЭС.

В марте 2018 года Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о возобновлении торговли электроэнергией между двумя странами, что позволило активизировать процесс возобновления региональной энергетической сети.