Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 апреля подписал постановление о мерах по внедрению совершенно новой системы подготовки и непрерывного профессионального развития кадров в медико-санитарной сфере.

Согласно документу, с 2020/2021 учебного года 47 медицинских колледжей будут преобразованы в техникумы общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино. В них будет внедрено углубленное обучение валеологии, медицинской психологии, нутрициологии, диетологии, фармакологии, кинезиологии, реабилитологии и профпатологии. Профессоры-преподаватели медицинских вузов смогут проводить занятия в техникумах дистанционно.

Выпускники, успешно окончившие эти техникумы, смогут продолжить обучение со второго курса в медицинских вузах по профильным направлениям образования бакалавриата без сдачи вступительных экзаменов путем индивидуального собеседования.

В медвузах в два раза будет сокращена доля непрофильных предметов в учебных планах направлений образования бакалавриата, специальностей магистратуры и клинической ординатуры (резидентуры).

По направлениям образования бакалавриата «Лечебное дело», «Педиатрическое дело» и «Профессиональное образование (лечебное дело)» будут сформированы целевые параметры приема в рамках показателей приема на основе государственного гранта в разрезе районов (городов) исходя из потребности регионов во врачах.

Выпускники этих направлений должны будут отработать не менее пяти лет в районах (городах), указанных в целевых параметрах приема на грант, независимо от их регистрации по месту жительства.

Кроме того, с 2020/2021 учебного года студентам медицинских вузов, имеющим международный сертификат об уровне знания иностранного языка, независимо от курса обучения будет выплачиваться надбавка в размере базовой стипендии к ежемесячной стипендии. Исключение — студенты с оценкой «удовлетворительно» по предметам специальности.

Работникам государственных медицинских учреждений, закончившим специальности клинической ординатуры (резидентуры) и магистратуры, а также получившим ученую степень доктора философии (PhD) или доктора наук (DSc) в вузах, занявших первые 200 мест в медицинском направлении рейтингов международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Нigher Education, Academic Ranking of World Universities), будет выплачиваться ежемесячная дополнительная надбавка к должностному окладу:

окончившим клиническую ординатуру и магистратуру — в размере, равном 7 МРОТ;

получившим ученую степень доктора философии (PhD) или доктора наук (DSc), — в размере, равном 15 МРОТ.

Постановление поручено внести в трехмесячный срок в Кабинет Министров проект постановления президента, предусматривающий создание отдельного медицинского вуза, в котором будут готовить кадров в сфере общественного здоровья и санитарно-эпидемиологического надзора. Учебный процесс в вузе должен начаться в новом учебном году.

До 1 января 2021 года в правительство будут также внесены предложения об:

образовании в Узбекистане филиалов и клиник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и Университета Бахчешехир (Турция);

открытии международных факультетов в медицинских вузах страны на основе совместных образовательных программ, а также филиалов в сотрудничестве с авторитетными зарубежными медицинскими образовательными учреждениями, входящими в международные рейтинги.

В Международном Вестминстерском университете в Ташкенте и Университете Akfa, а также в медвузах со следующего учебного года откроются направления магистратуры по подготовке специалистов-менеджеров для сферы здравоохранения (Master of Healthcare Administration).

Минздраву и Минвузу до 1 августа поручено пересмотреть учебные программы бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры медицинских вузов на основе перевода на узбекский язык международной литературы, считающейся основной литературой направлений специальности, а также зарубежных учебников по применению современных методов профилактики, диагностики и лечения с соблюдением требований авторского права.

С 1 сентября в медвузах в Нукусе, Андижане, Бухаре, Самарканде, Ургенче и Фергане будут организованы ученые советы по присуждению ученой степени доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc).

Ташкентский институт усовершенствования врачей преобразовывается в Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, а на базе Республиканской клинической больницы №1 (Ташкент) откроется многопрофильная клиника центра.

Филиалы центра также должны открыться в многопрофильных медицинских центрах в регионах, в которых отсутствуют медицинские вузы (в Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской и Сырдарьинской областях).

С 1 января 2021 года врачи должны будут каждые 5 лет проходить обязательную аттестацию на получение квалификационной категории. Аттестация будет проводиться в режиме онлайн с аудио- и видеонаблюдением для удобства и обеспечения прозрачности. Медработники учреждений первичной медико-санитарной помощи за прохождение аттестации платить не будут.