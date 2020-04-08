Капитан сборной команды Узбекистана по футболу, игрок клуба Shanghai International Port Group (SIPG) Одил Ахмедов отправляет гуманитарную помощь медицинским учреждениям Узбекистана, передает championat.asia.

По данным информационное агентство «Дунё», спортсмен высылает на родину из Шанхая, где он сейчас находится, комплекты медицинских комбинезонов, защитных очков и лицевых шлемов.

Как отмечает агентство, средства защиты прибудут в республику в скором времени при содействии посольства Узбекистана в Пекине и генерального консульства в Шанхае.