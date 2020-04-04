Информация о запрете движения велосипедов не соответствует действительности, заявили в Министерстве внутренних дел.
Сообщения о том, что с 5 апреля в Ташкенте будет запрещено ездить на велосипеде, ранее появились в социальных сетях.
В МВД призвали ориентироваться на официальные источники информации при публикациях в соцсетях.
Пресс-секретарь Министерства транспорта Навруз Ашурматов в комментарии Kun.uz напомнил, что при движении на велосипедах, мотоциклах и скутерах также нужно соблюдать правило ношения масок и передвигаться только в случаях крайней необходимости.
Alex Soul
Слава Богу, хоть эту возможность оставьте. На спине продукты тащить это ужас. Велосипедов в городе мизер, но выручает очень. И на улице позволяет проводить минимум времени.
Борис Халиков
Так у велосипедиста больше шансов заразить людей, чем у автомобилиста! Давайте все пересядем на велостпеды и разнесем инфекцию по всему городу. Карантин-это значит карантин, и никакой самодеятельности! Какой смысл тогда в карантине?
Азизмурот Фамилия
Рахмат
Isaac Kleiner
ОК, Гугл где купить велосипед? а еще лучше электровелосипед с доставкой в ТашОбл?))
да хотя бы доставьте мне электросамокат?)) службы доставки же накрылись свинцовым тазиком аки черепашки?
Rust En
Понятное дело, на каком основании МВД будут запрещать ездить на велосипеде?
Велосипед собственность, человек имеет право свободно передвигаться. Ни у кого нет права лишать гражданина его прав.
Хотя личное авто более безопасное средство передвижения в рамках эпидемии, велосипед всё-таки ездит непосредственно возле пешеходов, а зараженный велосипед может чихнуть, кашлять возле людей, а человек в машине в самоизоляции.