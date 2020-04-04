Информация о запрете движения велосипедов не соответствует действительности, заявили в Министерстве внутренних дел.

Сообщения о том, что с 5 апреля в Ташкенте будет запрещено ездить на велосипеде, ранее появились в социальных сетях.

В МВД призвали ориентироваться на официальные источники информации при публикациях в соцсетях.

Пресс-секретарь Министерства транспорта Навруз Ашурматов в комментарии Kun.uz напомнил, что при движении на велосипедах, мотоциклах и скутерах также нужно соблюдать правило ношения масок и передвигаться только в случаях крайней необходимости.