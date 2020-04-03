24 марта Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил изменения и дополнения в законы об оперативно-розыскной и адвокатской деятельности. Адвокаты считают, что президент не должен подписывать документ, иначе это приведет к расширению полномочий прокурора, еще большому разрыву в правах сторон обвинения и защиты в судах, а также подорвет неприкосновенность и независимость адвокатов.

Законом (есть в распоряжении «Газеты.uz») предусмотрено ввести новые виды оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ):

обследование технических средств (компьютеров и устройств связи);

контроль переговоров, передачи сообщений и данных, осуществляемых с телекоммуникационных устройств;

получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами.

Контроль переговоров, передачи сообщений и данных предусматривает негласный перехват, прослушивание и фиксацию разговоров, текстовой и графической информации с телефонов и других устройств с использованием специальных технических средств (сейчас — только прослушивание разговоров).

При этом проведение ОРМ, ограничивающих права на неприкосновенность жилища, тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, курьерских и телеграфных отправлений, передаваемых по каналам связи, а также направленных на получение информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами (выделенное жирным — дополнения), допускается на основании санкции прокурора.

Этим же законом одобрены изменения в статью 6 (неприкосновенность адвоката) закона «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов».

Согласно поправкам, проникновение в жилище или служебное помещение адвоката, в личный или используемый им транспорт, производство там досмотра, обыска или выемки, контроль его переговоров, передачи сообщений и данных, осуществляемых с телефонов и других телекоммуникационных устройств (в старой редакции — прослушивание его переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств), личный досмотр и обыск адвоката, а равно осмотр или выемка его почтово-телеграфных отправлений, принадлежащих ему вещей и документов, привод, задержание адвоката могут производиться с санкции генпрокурора Узбекистана, прокурора Каракалпакстана, прокурора области, города Ташкента и приравненных к ним прокуроров.

«Санкции поэтапно перейдут от прокуратуры в суды»

Фото: Минюст.

Ожидаемые изменения вызвали недовольство у адвокатов и общественности. 25 марта, на следующий день после заседания Сената, в Министерстве юстиции встретились председатель Комитета по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции Сената Батир Матмуратов, его заместитель Шухрат Чуллиев, председатель Палаты адвокатов Алим Эрназаров и заместитель министра юстиции Акбар Ташкулов.

Сенаторы подчеркнули, что изменения не предусматривают введение каких-либо новых ограничений в адвокатскую деятельность, а направлены на гармонизацию действующего законодательство с современным уровнем развития технологий. В связи с этим у адвокатского сообщества и граждан нет причин для беспокойства.

В законодательстве установлена обязательность получения санкции прокурора для осуществления данных действий, аналогичная норма определена и в отношении судей. В то же время, подчеркивалось на встрече, санкции поэтапно от органов прокуратуры передаются в суды.

Глава Палаты адвокатов заявил, что законодательные акты, связанные с адвокатской деятельностью и судопроизводством, должны прорабатываться в сотрудничестве с палатой. Непривлечение палаты к работе именно по данному законопроекту стало причиной резонного недовольства адвокатского сообщества.

По итогам встречи стороны договорились провести обсуждения с представителями соответствующих ведомств по возникшему вопросу, продолжить сотрудничество в деле развития института адвокатуры и продвижения статуса адвоката в обществе.

«Это незаконно»

Умидбек Давлатов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Адвокат Умидбек Давлатов, с которым побеседовала «Газета.uz», заявил, что считает незаконным пункт о прослушивании, включенный в закон об адвокатской деятельности в 2008 году.

«Я считаю этот пункт незаконным, потому что во время судебного процесса прокурор и адвокат — это стороны, которые должны быть равны. Но если у прокурора есть возможность прослушивать телефонные звонки адвоката, читать его переписку, быть в курсе его деятельности, то это негативно влияет на равноправие сторон», — сказал он.

Защитник отметил, что согласен с передачей санкций на проведение переговоров от прокуроров судьям, но при одном условии: «В последующих материалах я читал, что эти санкции [по прослушке переговоров] перейдут судьям. Ладно, я на это согласен, но на самом деле, согласно адвокатской тайне, никто не должен прослушивать переговоры адвоката, читать его переписку. Это можно делать лишь в том случае, если адвокат совершает преступление, и только если это относится к части преступления».

По словам Умидбека Давлатова, прослушивание переговоров адвокатов, чтение их сообщений в социальных сетях правоохранительными органами отрицательно сказывается на их профессиональной деятельности.

«Усиление надзора за адвокатами в Сенате и Министерстве юстиции объяснили изменениями в видах отдельных оперативно-розыскных мероприятий. Хотя в основе этого лежит давление на адвокатов, удерживание их в рамках, ограничение их действий, включая выступления в социальных сетях. Сейчас адвокаты стали чаще выступать с обращениями в соцсетях по поводу различных проблем, что не нравится прокуратуре и другим правоохранительным органам. Потому что после выхода сообщений в соцсетях они вынуждены реагировать по требованию президента», — считает он.

Умидбек Давлатов заявил о случаях, когда ему включали запись его собственных переговоров: «Были случаи, когда копались в наших телефонах, когда мы заходили на судебные заседания или следственные органы. То, что есть прослушка, это точно».

Защитник считает, что введение слова «контроль» вместо «прослушивания» переговоров еще больше расширяет полномочия прокуроров и повышает риски того, что информация, полученная ведомствами, может быть использована против адвокатов. По его мнению, президент не должен подписывать закон, одобренный Сенатом.

«Это пункт должен быть полностью исключен. Адвокаты должны быть независимы», — заявил Умидбек Давлатов.

«Прямая угроза независимости и неприкосновенности адвоката»





Адвокат Аллан Пашковский также считает, что эта норма должна быть упразднена, что позволит привести национальное законодательство «в неполное соответствие международным нормам» («Основные принципы, касающиеся роли юристов», «Основные положения о роли адвокатов»).

«Но Сенат ужесточил норму, расширив техническими терминами, таким образом забетонировав давно неоднократно поднимавшиеся адвокатами на различных площадках вопрос неприкосновенности, независимости адвоката и незыблемости адвокатской тайны, в также обеспечения действительного равенства прокурора и адвоката», — отметил он.

Защитник считает, что заверения Минюста, Сената и Генеральной прокуратуры о том, что данный механизм не будет использован в ущерб адвокатов не имеют под собой юридической силы и не могут идти вразрез с законом, одобренный Сенатом (если его подпишет президент).

«Адвокат, пока он не лишен лицензии на занятие адвокатской деятельностью и соответственно статуса адвоката в судебном порядке и до вступления судебного решения в силу, не должен и не может быть прослушан, иным образом быть под контролем (техническим, визуальным, иным). В противном случае это прямая угроза независимости, неприкосновенности адвоката и полное исключение такого понятия, как „адвокатская тайна“ (статья 9 закона „Об адвокатуре“), являющегося одним из центральных понятий деятельности адвокатуры как следствия конституционных гарантий на получение гражданами квалифицированной юридической помощи (статья 116 Конституции)», — подчеркнул он.

Аллан Пашковский заявил, что новые поправки ставят под сомнение соблюдение прав гражданина на конфиденциальность обращения к адвокату, а также всего содержания возникающих у него отношений с адвокатом, с момента обращения к нему и впоследствии.

«Права санкционирования „контроля“ коммуникаций адвоката со своим доверителем (подзащитным) в компетенцию суда лучше, чем у прокурора, в том числе при учёте того, что внесенные в закон поправки разработаны Генпрокуратурой, но тем не менее остается угрозой для независимости, неприкосновенности адвоката, до тех пор пока он не будет, как было указано выше, лишен статуса адвоката в установленном законом порядке», — считает адвокат.