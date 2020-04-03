«Капиталбанк» запустил онлайн-кредитование на покупку автомобилей. Теперь каждый желающий получить кредит может заполнить форму на сайте банка. Эта процедура заменит стандартный поход в банк.

Кредит можно получить на автомобили UzAuto Motors: Lacetti 1 позиции, Nexia 3 позиции, Spark 3 позиции, Malibu 1,5, Tracker AT, Tracker MT и Trailblazer. Кредит предоставляется под 18% или 23,99% годовых, в зависимости от модели машины и размера первоначального взноса, и на срок до трех лет. Все детали и варианты указаны на сайте.





Для заполнения онлайн-формы нужно иметь под рукой стандартный перечень документов: паспорт гражданина Узбекистана, ИНН, ИНПС. Обычно, чтобы получить кредит, банки требуют справку о доходах. Редко у кого такая справка бывает на руках в повседневности, а получить ее в условиях карантина практически невозможно. «Капиталбанк» с пониманием относится к сложившейся ситуации, и поэтому тем, кто такую справку предоставить не может, банк пойдет навстречу и сам соберет информацию о доходах, отталкиваясь от ИНПС.





Если заявка получит предварительное одобрение, с заемщиком свяжется представитель «Капиталбанка» и поможет пройти все дальнейшие процедуры заключения договоров и оплаты. А тем, кто хранит свои сбережения в долларах и для оплаты первоначального взноса будет использовать именно их, «Капиталбанк» предлагает повышенный курс обмена.

Ежемесячные выплаты в течение всего кредитного срока можно производить удаленно, через мобильное приложение «Капиталбанка» Apelsin.

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