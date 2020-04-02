Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) объявило о дополнительной поддержке Узбекистана в борьбе с COVID-19. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства страны в Ташкенте.

Госсекретарь США Майкл Помпео 26 марта объявил о мобилизации 274 млн долларов властями США на оказание чрезвычайной медицинской и гуманитарной помощи 64 странам, подверженным риску, в борьбе с пандемией COVID-19.

USAID предоставит средства для подготовки лабораторных систем для крупномасштабного тестирования, профилактики и контроля инфекций в медицинских учреждениях, улучшения эпиднадзора за COVID-19 и быстрого реагирования, улучшения ведения учета больных COVID-19, борьбы с дезинформацией о вирусе и вовлечения сообществ к совместной работе с государством и медицинским персоналом.

Соединенные Штаты призывают других доноров также внести вклад в глобальные усилия по борьбе с COVID-19, говорится в сообщении.