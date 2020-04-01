Еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией полностью вылечены, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Один из них ранее прибыл из ОАЭ, другой — из Турции, еще двое контактировали с инфицированными коронавирусом.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили выписавшихся из клиники НИИ вирусологии в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Общее число выздоровевших к данному моменту составило 12. Всего сообщалось о 173 случаях коронавируса в стране. Два человека скончались.





Как говорится в сообщении Минздрава, клиника обеспечена необходимыми медикаментами, современными медицинскими технологиями и средствами защиты для лечения больных коронавирусом. Кроме того, врачи изучают и применяют мировой опыт, в частности, опыт Китая и Республики Корея, и руководствуются рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Коллектив клиники установила телеобщение с рядом специалистов в области пульмонологии, кардиологии, терапии и эндокринологии. Работа в сотрудничестве с узкими специалистами позволяет консультироваться о состоянии больных, ставить точный диагноз и правильно лечить пациентов.





Сегодня за здоровье пациентов с COVID-19 борются медработники не только в столице, но и в ряде регионов Узбекистана.