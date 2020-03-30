Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса увеличилось на 4 и составляет 149, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Инфекция выявлена у двух женщин в Андижанской области, мужчины в Ферганской области и мужчины в Ташкенте.