Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса увеличилось на 4 и составляет 149, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Инфекция выявлена у двух женщин в Андижанской области, мужчины в Ферганской области и мужчины в Ташкенте.
Фото: Сабина Бакаева / «Газета.uz»
Количество выявленных в Узбекистане случаев коронавируса увеличилось на 4 и составляет 149, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Инфекция выявлена у двух женщин в Андижанской области, мужчины в Ферганской области и мужчины в Ташкенте.
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