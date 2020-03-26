Узбекистан планирует приобрести 300 тысяч экспресс-тестов для определения коронавируса и 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Как сообщила пресс-служба президента, об этом было сказано на видеоселекторнои совещании 26 марта под председательством Шавката Мирзиёева.

В сообщении отмечается, что для квалифицированной медицинской помощи гражданам, помещенным на карантин, в Уртачирчикском районе Ташкентской области завершается строительство карантинной зоны на 10 тысяч мест.

В Зангиатинском районе возводятся две инфекционные больницы на 5000 мест. В ближайшие дни будет сдан в эксплуатацию первый блок на 1000 мест.

В Сурхандарьинской, Наманганской и Навоийской областях начато оснащение модульных клиник на 1000 мест каждая, а также карантинных пунктов.

На заседании даны поручения по оказанию практической помощи врачам, привлечению иностранных специалистов для повышения их квалификации, а также доведению суточного объема производства медицинских масок до 5 миллионов штук.

Государственным органам и негосударственным организациям указано на необходимость отправления не менее 50% работников в оплачиваемый отпуск и перевода оставшихся на удаленную работу.

Лицам старше 60 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома, всех работников этой категории следует отправить в отпуск, отмечалось на совещании.

Отмечена важность формирования добровольческих дружин из студентов медицинских и военных вузов, организации доставки продуктов питания, средств гигиены и лекарств для одиноких пожилых, семей без кормильца, а также в отдаленные районы.

Дано указание освободить от уплаты таможенных платежей и налога на добавленную стоимость ввозимые в страну лекарственные средства, субстанции, медицинскую технику и иные необходимые товары.