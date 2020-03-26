В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 09:44 26 марта ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане недалеко от границы с Узбекистаном.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,4, глубина — 10 км.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (122,5 км) — 4 балла;
- Наманган (103 км) — 4 балла;
- Андижан (155 км) — 3 балла;
- Фергана (115 км) — 4 балла;
- Гулистан (147 км) — 4 балла;
- Джизак (235 км) — 3 балла;
- Самарканд (324 км) — 2 балла;
- Бухара (526 км) — 2 балла;
- Термез (480 км) — 2 балла;
- Карши (453 км) — 2 балла;
- Навои (440 км) — 2 балла.