В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 09:44 26 марта ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане недалеко от границы с Узбекистаном.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,4, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (122,5 км) — 4 балла;
  • Наманган (103 км) — 4 балла;
  • Андижан (155 км) — 3 балла;
  • Фергана (115 км) — 4 балла;
  • Гулистан (147 км) — 4 балла;
  • Джизак (235 км) — 3 балла;
  • Самарканд (324 км) — 2 балла;
  • Бухара (526 км) — 2 балла;
  • Термез (480 км) — 2 балла;
  • Карши (453 км) — 2 балла;
  • Навои (440 км) — 2 балла.