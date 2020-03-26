В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 09:44 26 марта ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане недалеко от границы с Узбекистаном.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,4, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана: