Один из пассажиров чартерного рейса Стамбул-Фергана, выполненного 25 марта, скончался по прибытии в Узбекистан, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Состояние 63-летней женщины с инвалидностью ухудшилось в полете — у нее были отмечены сердечная недостаточность и неподвижность рук и ног.

В аэропорту Ферганы пассажира встречал реанимобиль. Ей были оказаны реанимационные процедуры, в том числе по восстановлению работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем и дефибриляция.

Несмотря на это, женщина скончалась. Ей поставлен диагноз «острое нарушение кровообращения головного мозга, острая сердечная недостаточность».

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.