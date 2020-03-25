На время карантина граждан Узбекистана не будут штрафовать за нарушения правил паспортной системы и просроченный технический осмотр автотранспортных средств. Как сообщает УзА, об этом говорится в рекомендациях заместителя министра внутренних дел Азизбека Икрамова, направленных начальникам УВД.

Отделения миграции и оформления гражданства и Государственная служба безопасности дорожного движения с 24 марта до поступления специальных рекомендаций приостановили прием граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также юридических лиц.

Была временно прекращена работа, связанная с административной практикой, принятием экзаменов, регистрацией и техническим осмотром автотранспортных средств.

В неотложных случаях (паспорт, прописка, виза, административная практика, принятие экзаменов, государственная регистрация и технический осмотр автотранспорта) граждане будут приниматься с разрешения руководителя органов внутренних дел с соблюдением санитарно-гигиенических норм в отдельно отведенных кабинетах.

Лица, планировавшие после 24 марта обратиться в ОМиОГ по вопросам получения паспорта, вида на жительство, обмена, оформления прописки, продления сроков визы и вида на жительство, но не сумевшие сделать это из-за приостановки приема, не будут считаться нарушившими правила паспортной системы. В их отношении не будет принято административных мер.

С водителей, не сумевших провести государственную регистрацию и технический осмотр автотранспортных средств, а также своевременно оплатить штрафы, временно не будут взимать штрафы.