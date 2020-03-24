Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Олимпийских игр — 2020 на лето 2021 года. Об этом говорится в заявлении МОК.

Такое решение принято для защиты здоровья спортсменов, всех участников Олимпиады и международного сообщества в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении отмечается, что олимпийский огонь останется в Токио, а Игры сохранят свое название — «Токио-2020».

Летняя Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.