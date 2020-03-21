В Кашкадарьинской области задержан мужчина, пытавшийся сбежать из-под карантина, сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

Гражданин М. Р. Аббосов, 1995 года рождения, 20 марта прибыл в Ташкент на поезде из Москвы (Россия), после чего направлен на двухнедельный карантин в один из специализированных центров в Кашкадарьинской области.

21 марта примерно в 15:30 мужчина перелез через стену центра и попытался убежать, но был задержан сотрудником Нацгвардии, который нес службу по периметру карантинного объекта.

На данный момент в отношении мужчины рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Паркентском районе Ташкентской области в своем доме был задержан и изолирован мужчина, сбежавший из-под карантина в Самаркандской области.