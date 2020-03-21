Министерство здравоохранения Узбекистана создало официальный сайт coronavirus.uz, где можно получить необходимую информацию о коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

Здесь публикуются ежедневные оперативные данные по стране и последние новости из достоверных источников. Кроме того, можно узнать контактные данные штабов при региональных управлениях здравоохранения, оперативного штаба Министерства иностранных дел и посольств Узбекистана в зарубежных странах.

На сайте также есть рекомендации о том, как обезопасить и защитить себя от COVID-19, и список надежных источников информации.

Ранее Минздрав запустил круглосуточный колл-центр с единым коротким номером 1003 по вопросам, связанным с коронавирусом. Также работает Telegram-канал Koronavirus Info, где публикуются данные, подготовленные совместно с рядом министерств и ведомств.