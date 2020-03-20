18 марта примерно в 14:30 в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области взорвался газовый баллон в самсовой, в результате чего пострадали семь человек, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, гражданин А. Т. незаконно организовал в своем доме помещение для выпечки самсы. Из-за трещины в газовом баллоне вместимостью 20 л произошла утечка сжиженного углеводородного газа и вспышка газовоздушной смеси.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили руководитель самсовой Т. Ю и два работника, а также четыре посетителя. Они госпитализированы.

По данному факту районный отдел внутренних дел возбудил уголовное дело по статье 229 (самоуправство) Уголовного кодекса.



