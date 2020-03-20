«Газета.uz» на днях писала, что 538 граждан Узбекистана, прибывших из Москвы в Ташкент 17 и 18 марта, были направлены на карантин в детский оздоровительный лагерь «Сокол» в поселке Ходжикент в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Пассажиры двух рейсов жаловались на плохие условия проживания и неприспособленность лагеря к работе зимой.

В администрации лагеря не скрывали, что размещение в нем сотен прибывших из-за рубежа было неожиданным, и учреждение к этому не было готово. Но за прошедшие дни хокимият области и сотрудники «Сокола» при поддержке правительства Узбекистана приняли меры по улучшению ситуации.

Отметим, что, помимо «Сокола», узбекистанцев, прибывших из-за границы, на карантин приняли и другие оздоровительные учреждения основного курортного района страны. Среди них — санатории «Чаткал», «Бустон» и «Энергетик».





Как сообщили в хокимияте Ташкентской области, после полного медицинского осмотра у прибывших были взяты мазки на предмет обнаружения коронавируса. В настоящее время симптомов заболевания ни у кого из них не обнаружено.

«Хоким Ташкентской области Рустам Холматов посетил карантин и лично ознакомился с условиями содержания этих граждан, временно помещенных сюда на 14 дней. Систематически инспектируют карантинную зону хоким Бостанлыкского района Гайрат Мадаминов и начальник областного Управления внутренних дел Тохир Арипов. Содержащиеся здесь обеспечены необходимыми санитарно-гигиеническими средствами, трехразовым горячим питанием, для них созданы и другие условия», — отметили в хокимияте.

Для прибывших создана возможность обследоваться у кардиолога и акушера-гинеколога. К ним также прикреплены инфекционисты и эпидемиологи, работают дезинфекторы.





«Граждане, взятые под карантин, смотрят передачи по телевизору. Чтобы они могли пользоваться мобильной связью, установлены дополнительные антенны. Настроение у них сейчас хорошее. Многие занимаются спортом на спортивных площадках», — отметили в хокимияте.

Лагерь «Сокол», рассчитанный на 650 человек, находится под управлением компании «Узавтосаноат». На территории лагеря площадью 15 га расположены три трехэтажных здания. На каждом этаже — 60 комнат, в каждой комнате — по 4−5 кроватей. Жилищная площадь на каждого человека составляет 3 кв. м. В санузлах имеется 12 стоек для мытья рук с бумажными салфетками и жидким мылом, сообщили в областной администрации.





Столовая вмещает 450 человек. Производственные цеха кухни (мясной, мучной, овощной, варочный, гарманжа, мытье посуды, хранение чистой посуды, нарезка хлеба) работают в порядке последовательности технологических операций.

На территории лагеря есть складское помещение, зимний и летний бассейны, прачечная, спортивный комплекс, медицинские пункты. Для обслуживания прибывших привлечены 123 сотрудника, а также 10 врачей-инфекционистов и медсестер. Медпункты оборудованы отдельными изоляционными комнатами, отметили в хокимияте.

«Для „Сокола“ это тоже был стресс»

Директор лагеря «Сокол» Собир Холиев не стал скрывать, что решение подготовить за один день под карантинную зону детский лагерь, действующий только в летний сезон и совсем не предназначенный для таких целей, было неожиданным.

«В этот тяжелый период не только для нашей страны, но и для всего мира „Сокол“ и весь его коллектив оказались в самом эпицентре событий», — сказал он.

По его словам, он и более 50 привлеченных сотрудников также находятся в лагере в условиях карантина.

«Для всего коллектива лагеря „Сокол“ карантин стал таким же стрессом, как и для тех, кого поместили сюда. Коллектив комплекса, оказавшись в самом эпицентре и добровольно оставшись со всеми на карантине, так сказать, из первых рук, хотел бы донести до всех, что карантин — это не заключение, а необходимость», — отметил руководитель лагеря.

«Информация, распространенная ранее в сети об ужасных условиях и скандалах пребывающих в карантине — это результат перенесенного стресса и желания всех быстрее попасть домой. Мы все понимаем, как тяжело пребывающим на карантине, но хотелось бы отметить и наш вклад в наше общее дело и призвать всех набраться терпения в это нелегкое время», — добавил он.

Собир Холиев призвал людей быть терпимее друг к другу и всячески помогать, а не критиковать.

Директор «Сокола» также сообщил, что для комфортного пребывания граждан на карантине были приняты все меры по подготовке эксплуатации здания в весеннее время: приобретено дополнительное бойлерное оборудование, дизель-генераторы и тепловые пушки.

Проживающих обеспечили 25 тысячами комплектов одноразовой посуды, более 1000 комплектами постельного белья и полотенец. Для дезинфекции установлены кварцевые лампы, проводится регулярная дезинфекция помещений.

Кроме того, приобретено более 100 наименований средств личной гигиены и дезинфекции (по три пары тапок на каждого человека, маски, спирт, бинты, влажные и бумажные салфетки, стиральный порошок, зубная паста и щетки, бритвы, туалетная бумага, шампунь, антисептик, хозяйственное мыло, жидкий хлор, нетканое полотно, марля и другие).

Пребывающие в карантинной зоне обеспечены необходимым количеством медикаментов первой необходимости и дополнительным медицинским инвентарем для медицинского пункта, в том числе инсулиновыми ручками, заявил Собир Холиев.





Директор отметил, что для проживающих продуман досуг: в помещениях установлены теннисные столы, приобретено шесть телевизоров, шахматные и шашечные доски, запущен закрытый кинотеатр, организована поставка периодической печати (газеты, журналы, книги на русском и узбекском языках).

Приобретены настольные игры, мячи, детские наборы для рисования, куклы и другие товары. Кроме того, организован магазин товаров первой необходимости.

Что касается питания, то в комплексе организовано трехразовое питание, в меню которого входят свежие кисломолочные продукты, фрукты, сырные и колбасные изделия и даже форель, сообщил Собир Холиев.

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