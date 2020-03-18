Около 500 граждан Узбекистана, прибывшие из Москвы в Ташкент, были направлены в детский оздоровительный лагерь «Сокол» в поселке Ходжикент в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Об этом «Газете.uz» сообщил один из пассажиров рейса, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, рейсы выполнялись 17−18 марта авиакомпаниями Uzbekistan Airways и «Аэрофлот». Мужчина вместе с другими пассажирами прибыл в лагерь, который находится в ущелье Кизил-Сув, 18 марта.

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«До нас прилетел еще один рейс. Людей до нас уже разместили. То есть здесь пассажиры двух рейсов — около 500 человек», — отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways 17 марта выполнит чартерный рейс Ташкент — Москва — Ташкент для вывоза иностранных граждан в Москву и граждан Узбекистана из Москвы в Ташкент. Аналогичный рейс 18 марта был выполнен «Аэрофлотом», который доставил узбекистанцев в столицу в среду в 3:17. На обратном пути авиакомпания планирует вывезти в Москву 282 россиян.

Узбекистанец, обратившийся в редакцию «Газеты.uz», сообщил, что прибыл в Москву из Барселоны через Франкфурт-на-Майне в ночь на 15 марта, а в среду уже был в Ташкенте.

«Мы приземлились примерно в 4 утра. Очень долго покидали самолет, нас выводили по одному человеку. Потом нас брызгали [чем-то], даже не предупреждали, чем. А потом прямо после спуска с трапа нас разместили по автобусам. У всех работников были маски, но не у всех пассажиров, хотя потом вроде раздавали. Мы сидели и ждали в автобусе, нам никто ничего не объяснил. По секрету у водителя узнали, что мы поедем в лагерь „Сокол“, но мы не знали, какие условия нас ждут», — рассказал он.

Мужчина заявил, что лагерь оказался не готов к приему большого количества людей.





«Комнаты по 5 человек, общий душ и туалет для мужчин и женщин на этаже, где около 16 комнат. И общая столовая. В комнате отопления нет, стоит неработающий маленький нагреватель… Все понимают: мы тут заболеем. Тут все контактируют со всеми. Это, наоборот, условия для развития коронавируса… Видно, что недавно сдали объект, электропроводка не смонтирована даже, она просто снаружи. Горячая вода есть, но иногда она пропадает», — отметил читатель.

«Лагерь предупредили за день»

«Газета.uz» связалась с заместителем директор лагеря «Сокол» по воспитательной работе Мадиной Расуловой. Она сообщила, что работает в лагере в летнее время, но осведомлена о ситуации с карантином.

«Мне сообщили в руководстве лагеря (директор Собир Холиев — ред.), что в карантине находятся около 500 человек. С ними никто еще не поговорил. Людей, которые могли бы общаться с ними, нет. Там работают работники столовой или те, кто занимаются максимально „принести-унести“. Женщины, которые работали уборщицами, уволились. Сказали, что не будут работать [из-за карантина]. И вот это все легло на плечи мужчин, которые по сути являются техническим персоналом. Со стороны тех, кто организовывал туда поездку, ничего не было организовано. Даже нет человека, который просто поговорил с людьми и объяснил», — рассказала она.

По ее словам, «Сокол» — это детский оздоровительный лагерь, где дети отдыхают в летний период. «Ни одну зиму мы там не работали… Что касается электрики, то там все „летит“ из-за напряжения. Из трех корпусов работают два, потому что если включить третий, то все „полетит“. Семь человек в столовой обслуживают 500 человек. Возможно, прибывшие рассчитывали на сверхусловия и все остальное, но это не наша вина, что их привезли в „Сокол“. Наверное, это должен организовывать тот, кто принял такое решение — разместить людей в детском оздоровительном лагере, который вообще на это не способен», — отметила замдиректора.





Мадина Расулова сообщила, что лагерь не был предупрежден заранее о размещении пассажиров на карантин. «Сотрудники две ночи не спят, потому что лагерь должен был открыться в июне. Он в сентябре закрылся и сейчас открылся. Обычно работы по побелке, [ремонту] проводятся в апреле-мае. Они жалуются, что общий душ. На 48 человек 6 душевых кабин и 6 санузлов. Это детский оздоровительный лагерь, это не пансионат или пятизвездочный отель», — сказала она.

Представительница «Сокола» отметила, что она объясняла хокимияту Ташкентской области во время посещения лагеря, что там нет возможности для отопления в зимний период. «Сейчас там реально холодно, потому что это бетонные здания. Им привезли порядка 100 обогревателей в каждую комнату», — сказала Мадина Расулова.





По данным «Газеты.uz», на территории лагеря находятся 550 человек. О их прибытии администрацию лагеря уведомили за один день.

Редакции не удалось получить комментарий у директора «Сокола» Собира Холиева.

Хокимият Ташкентской области пообещал решить проблемы размещенных в лагере в кратчайшие сроки. Туда выехали хокимы Ташкентской области и Бостанлыкского района, а также сотрудники Кабинета Министров и Министерства здравоохранения.

Людей намечено поместить в более подходящие условия. Их расселят по два человека и сделают экспресс-тесты на выявление коронавирусной инфекции, отметили в хокимияте области.