20 марта примерно в 17:20 произошел взрыв газобаллонного оборудования автомобиля Nexia 3, передвигавшегося по 222 км автодороги в Бухаре, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

В результате на месте погибла сидевшая на заднем пассажирском сидении 50-летняя Л. С. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончались в больнице 24-летняя А. У. и трехлетний А. В момент взрыва они также находились на заднем сидении автомобиля.





Водитель машины 50-летний И. Н. и сидевший на переднем сидении 27-летний Б. У., получив легкие телесные повреждения, обратились в медицинское учреждение.

Причины взрыва устанавливаются.