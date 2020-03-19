Министерство обороны Узбекистана призвало граждан участвовать в обогащении экспозиционного фонда Музея славы, который создается в парке Победы. Открытие планируется накануне Дня памяти и почестей — 9 мая.

Как отметили в ведомстве, собранные экспонаты будут отражать вклад народа Узбекистана в победу во Второй мировой войне.

Все сведения о героях будут записывать специалисты, а материалы выставят в залах музея. Информацию о соотечественниках, сражавшихся на фронтах войны и трудившихся в тылу, разместят на узбекском, русском и английском языках в базе музея.

Экспонаты будут принимать в специализированном филиале Ташкентского государственного юридического университета по адресу: Ташкент, Юнусабадский район, 9-й массив, ул. Рихсилий, дом 9, ориентир — супермаркет korzinka.uz и завод «Зенит».

Жители регионов Узбекистана могут передавать материалы и экспонаты через управления и отделы по делам обороны на местах.

Телефоны для справок: 71−269−87−93, 99−877−44−08, 90−516−86−23.