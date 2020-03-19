Первая городская клиническая больница Ташкента взята под карантин, подтвердила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Информация об этом распостранилась днем ранее.

Сообщается, что один из пациентов, находившийся определенное время в больнице, скрыл информацию о посещении Турции. После появления подозрений на коронавирус СOVID-19 анализы были направлены в НИИ вирусологии, где был получен положительный результат.

Закрытие на карантин не означает, что во всей больнице распространен коронавирус, отмечает Минздрав. Учреждение будет под карантином в течение установленного срока, после чего продолжит работу в прежнем режиме.

Как говорится в сообщении, некоторое время карантин был также введен в одном из отделений Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (бывшая 16-я горбольница). Один из врачей сообщил о наличии у него симптомов коронавируса. Однако анализы показали отсутствие этой инфекции, и карантин был отменен. Центр продолжает работу в обычном режиме.