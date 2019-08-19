Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении дочери первого президента республики Гульнары Каримовой, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как отмечается в заявлении, уголовные дела возбуждены по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, собранные на основании информации, поступившей от международной юридической компании White and Case, а также заявлений граждан.

Установлено, что Гульнара Каримова в сговоре с другими лицами приобрела по заниженной стоимости, принадлежащие государству пакеты акций АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент».

"Затем, Гульнара Каримова реализовала вышеуказанные пакеты акций иностранным предпринимателям и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам республики в особо крупном размере", — отмечает Генпрокуратура.

Кроме этого, дочь первого президента Узбекистана под угрозой применения насилия вынудила граждан и владельцев различных компаний передать свое имущество принадлежащим ей компаниям, говорится в сообщении.

В целях предотвращения попыток воспрепятствования установления истины по делу, остальные подробности не разглашаются. Следствие продолжается.

В июле 2017 года Генеральная прокуратура Узбекистана сообщала, что Гульнара Каримова в августе 2015 года была приговорена к наказанию в виде пяти лет ограничения свободы. На тот момент продолжалось расследование еще одного уголовного дела в ее отношении. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по двум уголовным делам оценивалась в 3,7 трлн сумов.

С 5 марта этого года Гульнара Каримова содержится в колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области.