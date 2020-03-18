Сотрудники инспекции по экологии и охране окружающей среды Кунградского района Каракалпакстана задержали двух незаконно охотившихся браконьеров, сообщила пресс-служба Госкомэкологии.

За время охоты на водохранилище в Муйнакском районе браконьеры застрелили 25 диких уток и лысуху. Птицы занесены в Красную книгу.

Напомним, в мае прошлого года президент Узбекистана подписал закон, усиливающий ответственность за браконьерство. Охота или рыбная ловля без надлежащего разрешения или в запрещенных местах либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями наказываются штрафом: для граждан — от 15 до 20 БРВ (ранее — от 2 до 3), для должностных лиц — от 20 до 25 БРВ (ранее — от 3 до 5) либо лишением права охоты до трех лет с конфискацией.